Brayan Obando, el mejor extranjero en la edición 61 de la Vuelta al Táchira transcurridas tres etapas

En la clasificación del mejor extranjero de la edición de la Vuelta al Táchira, se encuentra liderando el ecuatoriano Brayan Obando (GW Erco SportFitness), quien supera por 52 segundos a su compañero de equipo, el colombiano Brandon Vega.

El talentoso escalador del vecino país, que se estrena con el equipo colombiano que dirige Luis Alfonso Cely, se ubica en el tercer puesto de la general a más de dos minutos del líder, el venezolano Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up).

El suramericano, que finalizó en el puesto 13° en el circuito de San Cristóbal, subió por segunda vez al podio a reclamar la camiseta del foráneo más destacado, superando a los otros 18 extranjeros que compiten en la ronda tachirense.

Clasificación de los Extranjeros en la Vuelta al Táchira 2026