Connect with us

Ruta

Brayan Obando, el mejor extranjero en la edición 61 de la Vuelta al Táchira transcurridas tres etapas

Publicado

Hace 5 horas

el

El ecuatoriano, Brayan Obando, en el podio como el extranjero más destacado de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Vuelta al Táchira: así quedaron los colombianos en la general luego de la tercera jornada

Publicado

Hace 33 mins

el

11 enero, 2026

Por

El sexteto del GW Erco SportFitness en la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)
Seguir leyendo

Ruta

Santos Tour Down Under 2026: la primera carrera del World Tour del año tendrá en competencia a dos colombianos

Publicado

Hace 2 horas

el

11 enero, 2026

Por

El pedalista bogotano Santiago Buitrago tendrá su primer reto del año con el Bahrain - Victorious en el Santos Tour Down Under 2026. (Foto RMC © Gilberto Chocce)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta al Táchira 2026: Jad Sair Colmenares gana el circuito en San Cristóbal y Enmanuel Viloria sigue líder

Publicado

Hace 3 horas

el

11 enero, 2026

Por

El joven venezolano Jad Sair Colmenares ganó la tercera etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © Prensa Vuelta al Táchira)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.