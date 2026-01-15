Brandon Vega se mantiene como el mejor extranjero en la edición 61 de la Vuelta al Táchira transcurridas seis jornadas

En la clasificación del mejor extranjero de la edición 61 de la Vuelta al Táchira se encuentra liderando el bogotano Brandon Vega (GW Erco SportFitness), quien supera por más de un minuto a su compañero de equipo, el ecuatoriano Brayan Obando.

El talentoso escarabajo, que ganó la quinta etapa, se ubica en el sexto puesto de la general a 3:26 del líder, el venezolano Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up).

El corredor capitalino que finalizó en el puesto 13° en la llegada a la Grita, subió por tercera vez al podio a reclamar la camiseta del foráneo más destacado, superando a los otros 16 extranjeros que siguen en competencia en la ronda tachirense.

Clasificación de los Extranjeros en la Vuelta al Táchira 2026