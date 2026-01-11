Brandon Vega el mejor colombiano en la Vuelta al Táchira tras dos etapas; así quedaron los 12 pedalistas nacionales en la general

El equipo colombiano Team Medellín-EPM anunció la renovación del antioqueño Víctor Ocampo. El pedalista carmelitano extendió un año más su vínculo con la escuadra antioqueña que dirige José Julián ‘Chivo’ Velásquez.

“Cuando el trabajo se hace con el corazón, los resultados llegan solos. Víctor es constancia diaria, sacrificio silencioso y una dedicación que se nota en cada entrenamiento, en cada carrera y en cada apoyo al equipo. Por eso celebramos su renovación para la temporada 2026. Porque el esfuerzo se valora, el proceso se respeta y las personas se cuidan”, escribió el elenco paisa en sus redes sociales oficializando la renovación.

Ocampo, de 26 años, suma en su palmarés un título en el Critérium Medellín 2025, campeón de la Vuelta a Portugal Junior 2016, un podio en la Vuelta Ciclística de Santa Catarina, además de la medalla de oro en la contrarreloj de los Juegos Panamericanos Junior 2021.

El oriundo del municipio del Carmen de Viboral, Antioquia, que cumplirá su quinta temporada en el conjunto antioqueño, se une a las renovaciones de Róbigzon Oyola, Brayan Sánchez, Óscar Sevilla, Walter Vargas, Wilmar Paredes y Diego Camargo, seis importantes baluartes que se destacaron en la campaña anterior y que sin duda seguirán marcado la diferencia este año.