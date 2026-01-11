Connect with us

Ruta

Brandon Vega el mejor colombiano en la Vuelta al Táchira tras dos etapas; así quedaron los 12 pedalistas nacionales en la general

Publicado

Hace 8 mins

el

Brandon Vega, el mejor colombiano en la Vuelta al Táchira 2026, luego de dos etapas. (Foto © GW Erco SportFitness)
Ruta

Víctor Ocampo renueva por un año más con el Team Medellín-EPM

Publicado

Hace 2 horas

el

10 enero, 2026

Por

El carmelitano Víctor Ocampo extendió su vínculo por un año más con el Team Medellín-EPM. (Foto © Team Medellín EPM)
Ruta

Vuelta al Táchira 2026: Enmanuel Viloria gana la segunda etapa y se pone líder

Publicado

Hace 4 horas

el

10 enero, 2026

Por

El venezolano Enmanuel Viloria, nuevo líder de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © Prensa Empire Keeway)
Ruta

Jeisson Casallas reforzará al Hino One La Red Suzuki que será el primer equipo continental en la historia de Guatemala

Publicado

Hace 6 horas

el

10 enero, 2026

Por

El boyacense Jeisson Casallas, nuevo refuerzo del equipo chapín Hino One La Red Suzuki. (Foto © RMC)
