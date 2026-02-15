Brandon Rivera tercero del podio en el Tour de la Provence 2026 con Matthew Riccitello 1° y Carlos Rodríguez 2°

Una de las pocas carreras para velocistas en suelo español fue dominada por el africano Biniam Girmay (NSN Cycling Team), quien ganó la trigésimo novena edición de la Clásica de Almería. El sprinter eritreo logró estar a la altura de su condición de favorito, gracias a un impresionante trabajo de sus compañeros de equipo.

En el podio de la prueba del calendario UCI de Europa, disputada sobre un trayecto de 189,7 kilómetros entre Puebla de Vícar y Roquetas de Mar, acompañaron a Girmay el belga Milan Fretin (Cofidis) y el italiano Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

El mejor colombiano, de los dos en competencia, fue Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), cerrando el top 10 con el mismo tiempo del ganador, mientras que Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy) sufrió una caída que lo privó de llegar con los mejores.



Los protagonistas de la fuga del día en la Clásica de Almería 2026. (Foto Burgos Burpellet BH © Sprint Cycling)

La fuga de la carrera española la animaron el belga Brem Deman (Team Flanders – Baloise), el húngaro Márton Dina (MBH Bank CSB Telecom Fort) y los españoles Javier Ibáñez (Caja Rural – Seguros RGA), Pablo Carrascosa (Equipo Kern Pharma), Ander Okamika (Burgos Burpellet BH), pero a menos de 25 kilómetros se acabó la escapada, dejando todo listo para la llegada masiva.

En la fase final, el trabajo le correspondió a los equipos de velocistas, quienes engranaron sus trenes de velocidad lo mejor posible para la llegada. El NSN Cycling Team se mantuvo bien agrupado al servicio del eritreo Biniam Girmay, uno de los máximos favoritos.

En la recta final, el NSN Cycling Team puso al frente a su tren de velocidad, dejando bien posicionado a Biniam Girmay, que terminó levantando los brazos para alcanzar su segundo triunfo de la temporada a sus 23 años.

✅ 10º puesto para Fernando Gaviria en el siempre complicado sprint de Roquetas de Mar tras quedarse encerrado en los últimos metros.



🏆👏 Javier Ibáñez vencedor final de los sprints especiales.#ClasicadeAlmeria2026 #SumateAlVerde💚 pic.twitter.com/qV3L18ZDQi — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) February 15, 2026

Resultados Clasica de Almeria (1.Pro)

Puebla de Vicar – Roquetas de Mar (189,7 km)