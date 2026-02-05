Brandon Rivera es profeta en su tierra y se cuelga el oro en la CRI del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026

!Profeta en su tierra! Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) en una extraordinaria performance fue el vencedor este jueves de la contrarreloj individual en la categoría élite del Campeonato Nacional de ruta Sistecrédito 2026 lo que le dio derecho a subir a lo más alto del podio a reclamar la medalla de oro.

“La altura muy dura, hoy tuve el mejor día sobre mi bicicleta. La verdad muy emocionado para mi esta victoria es muy especial”, dijo Rivera, tras ganar la exigente crono de 44 kilómetros.



Daniel Felipe Martínez, Brandon Rivera y Rodrigo Contreras, en el podio de la CRI. (Foto © FCC)

El zipaquireño paró los cronómetros en la línea de meta en 43 minutos y 03 segundos. Con la medalla de plata se quedó Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 1:53 y completó el podio Rodrigo Contreras (Nu Colombia) al obtener el bronce con la misma diferencia del segundo.

Los campeonatos nacionales de ruta Sistecrédito 2026 continuarán este viernes en la Pista del Autódromo Tocancipá con la disputa de la prueba de fondo para los de la categoría juvenil.

RESULTADOS