Brandon Escobar gana la crono inaugural de la Clásica El Carmen de Viboral entre los juveniles

Luego de una gran actuación, Brandon Escobar (Team Sistemas Palacios) ganó este martes la contrarreloj que sirvió para darle apertura a la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral en la categoría juvenil.

Sin duda, una vibrante batalla contra el cronómetro se vivió en el oriente antioqueño, en el que el nariñense fue el más rápido. Al final, el podio del día lo completaron Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) 2° y Emanuel Restrepo (Team Sistecredito) 3°.

El inicio da la carrera antioqueña para los juveniles se llevó a cabo con una crono de 18,8 kilómetros por las calles del municipio que le pone nombre a la carrera. En esta nueva edición 101 ciclistas de 15 equipos tomaron la partida.

La ‘Grande de Antioquia’ continuará este miércoles con el segundo capítulo, un circuito que recorrerá los municipios del Carmen de Viboral, Betania y Las Brisas.



Brandon Escobar, ganador de la crono inicial de la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Juvenil

Resultados CRI | Contrarreloj Individual (18,8 km)