Boyacá es para Vivirla arrasa en la Clásica de Aguazul: Lesly Aguirre retiene la corona

La ciclista boyacense Lesly Yulieth Aguirre, perteneciente al Team Boyacá es para Vivirla, se coronó campeona de la Clásica de Aguazul 2026 tras mantener su regularidad durante los tres días de competencia. Con esta victoria, la pedalista oriunda de Moniquirá Boyacá, revalidó el título obtenido en la edición anterior.

El éxito equipo boyacense dirigido por Erney Casallas fue redondo gracias al desempeño colectivo de su escuadra, que impuso condiciones de principio a fin en el territorio casanareño. Al término de la última fracción, el equipo celebró un histórico e inapelable «uno-dos-tres» en la clasificación general, demostrando la superioridad estratégica y el excelente estado físico de sus corredoras a lo largo de las tres jornadas de carrera.

A la postre, el podio final de la carrera casanareña quedó integrado en su totalidad por las integrantes del Team Boyacá es para Vivirla. Detrás de la campeona Aguirre, se ubicaron sus compañeras de equipo Mayerly Córdoba y Andrea Catalina Rosas, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En lo refrente a la tercera y última etapa, un circuito urbano que se disputó en el parque Los Canaguaros de Aguazul dejó como ganadora María Paula Rodríguez (Team Jaglion Yopal), quien le ganó con lo justo a la líder Lesly Aguirre.