¡Boyacá en lo más alto! David Sebastián Riaño es el nuevo campeón de la Clásica de Aguazul

El pedalista David Sebastián Riaño, del Team Boyacá es Para Vivirla, se consagró campeón de la Clásica de Aguazul 2026, consolidando el dominio absoluto de su escuadra en el departamento de Casanare. Riaño se alzó con el título luego de superar con éxito tres exigentes días de competencia.

El podio de la carrera casanareña fue acaparado por el mismo equipo, confirmando su superioridad estratégica del equipo boyacense. La segunda posición de la clasificación general individual quedó en manos de Juan Diego Estupiñán, quien finalizó con una desventaja de apenas 11 segundos respecto al flamante vencedor. Por su parte, Jeferson Olivares se subió el tercer escalón, cediendo un margen de 15 segundos frente a su compañero de filas.

La notable actuación de la delegación del altiplano, bajo la brillante dirección técnica de Ángel Yesid Camargo, cerró con broche de oro al acaparar otras modalidades de la competencia. El conjunto sumó una alegría adicional al asegurarse el título de las metas volantes gracias a Erin Fabián Espinel, quien exhibió su punta de velocidad a lo largo de las jornadas para acumular un total de 14 puntos en los pasos intermedios.

El cierre de las acciones se vivió con máxima intensidad en la última jornada, un circuito urbano que rodeó el parque Los Canaguaros de Aguazul. La victoria se la llevó el corredor Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki), quien cruzó la línea de meta en primer lugar, poniendo fin a una edición memorable de la clásica casanareña.