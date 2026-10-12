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¡Boyacá en lo más alto! David Sebastián Riaño es el nuevo campeón de la Clásica de Aguazul
El pedalista David Sebastián Riaño, del Team Boyacá es Para Vivirla, se consagró campeón de la Clásica de Aguazul 2026, consolidando el dominio absoluto de su escuadra en el departamento de Casanare. Riaño se alzó con el título luego de superar con éxito tres exigentes días de competencia.
El podio de la carrera casanareña fue acaparado por el mismo equipo, confirmando su superioridad estratégica del equipo boyacense. La segunda posición de la clasificación general individual quedó en manos de Juan Diego Estupiñán, quien finalizó con una desventaja de apenas 11 segundos respecto al flamante vencedor. Por su parte, Jeferson Olivares se subió el tercer escalón, cediendo un margen de 15 segundos frente a su compañero de filas.
La notable actuación de la delegación del altiplano, bajo la brillante dirección técnica de Ángel Yesid Camargo, cerró con broche de oro al acaparar otras modalidades de la competencia. El conjunto sumó una alegría adicional al asegurarse el título de las metas volantes gracias a Erin Fabián Espinel, quien exhibió su punta de velocidad a lo largo de las jornadas para acumular un total de 14 puntos en los pasos intermedios.
El cierre de las acciones se vivió con máxima intensidad en la última jornada, un circuito urbano que rodeó el parque Los Canaguaros de Aguazul. La victoria se la llevó el corredor Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki), quien cruzó la línea de meta en primer lugar, poniendo fin a una edición memorable de la clásica casanareña.
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Ciclo-Retro: un repaso a los 13 títulos de los escarabajos en la Vuelta a Venezuela
La Vuelta a Venezuela cuenta con más de 60 años de historia en la que los escarabajos han sido grandes protagonistas. La carrera del vecino país, que llegó al mundo del ciclismo en 1963, cuenta con 12 títulos colombianos, Julio Bernal abrió el camino en 1991.
Los pedalistas nacionales a lo largo de las 63 ediciones que se han disputado consiguieron hacer 5 veces el 1-2 en la historia del giro venezolano. Es importante aclarar que algunos corredores nacionales se radicaron en Venezuela, corriendo para equipos de ese país por mucho tiempo.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prestigiosa carrera suramericana.
2026 🥇 Brandon Vega
2024 🥇 Walter Vargas
2007 🥇 César Salazar
2006 🥇 José Serpa
2004 🥇 Federico Muñoz
2002 🥇 Federico Muñoz
2000 🥇 Álvaro Lozano
1998 🥇 Álvaro Lozano
1997 🥇 Javier de Jesús Zapata
1994 🥇 Alfredo López
1994 🥇 Joselín Saavedra
1992 🥇 Julio Bernal
1991 🥇 Julio Bernal
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¡Gracias Nairoman! Nairo Quintana colgó la bicicleta en una emotiva despedida en Cartagena
Cartagena de Indias se convirtió en el epicentro del ciclismo mundial al albergar la histórica y multitudinaria despedida de Nairo Quintana. La emblemática capital de Bolívar transformó su ambiente habitual para rendir tributo al escarabajo boyacense, ganador del Giro de Italia y de la Vuelta a España. La jornada no solo marcó el Gran Fondo de Nairoman, sino que consolidó a la ciudad caribeña como un escenario de talla internacional capaz de albergar grandes citas deportivas más allá de su tradicional oferta turística de sol y playa.
La masiva convocatoria reflejó la magnitud y el cariño que despierta el pedalista en el pelotón internacional. Un total de 6,900 ciclistas aficionados provenientes de 21 países se dieron cita en «La Heroica» para compartir kilómetros con el gran homenajeado. La rodada cobró un tinte legendario gracias a la participación de titanes de las bielas de la época contemporánea como el británico Chris Froome, los españoles Alberto Contador, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y Samuel Sánchez, junto al carismático antioqueño Rigoberto Urán, quienes pedalearon juntos en un ambiente de fiesta y camaradería.
El trazado del evento ofreció opciones para todos los niveles de preparación, garantizando una participación diversa y entusiasta. La ruta reina fue el exigente Gran Fondo de 186 kilómetros, el cual partió desde el imponente Corredor Histórico de Cartagena para pasar por siete municipios del norte de Bolívar, incluyendo Turbaco, Arjona, Soplaviento, Mahates, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima. En paralelo, los apasionados del pedal disfrutaron de los trayectos alternos de Medio Fondo, con 106 kilómetros de distancia, y la modalidad Retadores de 50 kilómetros, donde cada pedalazo estuvo impregnado de esfuerzo, emoción y respeto por el legado de «Nairoman».
Más allá de la alta competencia y el emotivo adiós, el Gran Fondo Nairo Fest 2026 representó un imponente motor de reactivación económica y social para la región. Con la llegada de más de 20,000 visitantes y una ocupación hotelera que rozó el 80 %, las autoridades locales estimaron un impacto económico cercano a los 20 millones de dólares, beneficiando directamente a la cadena turística formal e informal.
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Boyacá es para Vivirla arrasa en la Clásica de Aguazul: Lesly Aguirre retiene la corona
La ciclista boyacense Lesly Yulieth Aguirre, perteneciente al Team Boyacá es para Vivirla, se coronó campeona de la Clásica de Aguazul 2026 tras mantener su regularidad durante los tres días de competencia. Con esta victoria, la pedalista oriunda de Moniquirá Boyacá, revalidó el título obtenido en la edición anterior.
El éxito equipo boyacense dirigido por Erney Casallas fue redondo gracias al desempeño colectivo de su escuadra, que impuso condiciones de principio a fin en el territorio casanareño. Al término de la última fracción, el equipo celebró un histórico e inapelable «uno-dos-tres» en la clasificación general, demostrando la superioridad estratégica y el excelente estado físico de sus corredoras a lo largo de las tres jornadas de carrera.
A la postre, el podio final de la carrera casanareña quedó integrado en su totalidad por las integrantes del Team Boyacá es para Vivirla. Detrás de la campeona Aguirre, se ubicaron sus compañeras de equipo Mayerly Córdoba y Andrea Catalina Rosas, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En lo refrente a la tercera y última etapa, un circuito urbano que se disputó en el parque Los Canaguaros de Aguazul dejó como ganadora María Paula Rodríguez (Team Jaglion Yopal), quien le ganó con lo justo a la líder Lesly Aguirre.