¡Bombazos en el mercado de fichajes de los equipos World Tour! Repasamos las últimas movidas

El mercado de fichajes de los equipos de la máxima categoría se sigue moviendo. Hoy se oficializaron cuatro nuevas contrataciones, una muy llamativa, la llegada del italiano Filippo Ganna al Lidl-Trek. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso las últimas contrataciones reveladas por sus propios equipos para la temporada 2027.

Filippo Ganna deja el Ineos y firma con el Lidl-Trek



Este año Filippo Ganna ganó la clásica belga A través de Flandes. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sport)

El Lidl-Trek está siendo el gran protagonista del mercado de fichajes de cara a la próxima temporada. Tras anunciar las incorporaciones de Felix Gall, Gregor Mühlberger, Georg Zimmermann, Jordan Jegat, Igor Arrieta y Jordi Meeus, más la promoción desde su filial del español Héctor Álvarez, hoy hicieron oficial la llegada del italiano Filippo Ganna, que correrá en el equipo alemán las tres próximas temporadas, hasta finales de 2029. “Tengo muchísimas ganas de que empiece el año con un equipo tan grande como el Lidl-Trek -comenta el italiano-. Estoy deseando que llegue la primera concentración y empezar la temporada de la mejor manera posible. Después de ocho años con mi equipo actual, abrir una nueva etapa es fantástico y me siento muy motivado. Tengo grandes objetivos que espero alcanzar con el Lidl-Trek, sobre todo en las Clásicas; con el equipo que tendremos, nada es imposible. Por supuesto, las Grandes Vueltas siguen siendo un objetivo importante, y espero poder apoyar al equipo a la vez que busco mis propias oportunidades”.

El Jayco AlUla se refuerza con un joven del equipo de desarrollo del UAE Emirates



El francés Ugo Fabries se formó en el equipo de desarrollo del UAE Team Emirates. (Foto © UAE)

El equipo Team Jayco AlUla hizo oficial el fichaje del joven ciclista francés Ugo Fabries, quien se vincula con la escuadra australiana con un contrato a largo plazo hasta la temporada 2028. El prometedor corredor galo da el salto al WorldTour tras formarse durante las últimas dos temporadas en la filial del UAE Team Emirates, una etapa de crecimiento donde incluso llegó a competir y demostrar su talento en varias carreras con el primer equipo de la formación emiratí.

El Movistar Team ata a una de las grandes promesas del ciclismo español hasta 2029



El español Diego Uriarte desarrolló toda su trayectoria en el Equipo Kern Pharma. (Foto Kern Pharma © Sprint Cycling)

El Movistar Team continúa dando forma a su proyecto para las próximas temporadas con la incorporación de Diego Uriarte (Barañáin, Navarra; 26 de octubre de 2001), que se incorporará a la estructura telefónica a partir del año que viene, con un contrato hasta 2029. Formado en el Lizarte, Uriarte desarrolló toda su trayectoria en el Equipo Kern Pharma. “Estoy muy ilusionado con este cambio. Llegar aquí supone para mí un paso adelante en mi carrera y estoy con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Espero poder aportar lo máximo al equipo y aprovechar esta oportunidad para seguir mejorando y creciendo”, dijo Uriarte.

Fichaje estratégico del Visma para asegurar el futuro del equipo



El belga Seff Van Kerckhove se destacó en el Giro della Lunigiana 2026. (Foto © Giro della Lunigiana)

El equipo Team Visma | Lease a Bike oficializó la incorporación de la gran promesa belga Seff Van Kerckhove, quien llega procedente de las filas del conjunto junior del Decathlon CMA CGM. El talentoso ciclista de 18 años firmó un extenso contrato a largo plazo hasta finales de 2030. “Es un gran honor unirme a uno de los equipos más importantes del ciclismo. Creo en su proyecto deportivo y es el entorno ideal para seguir creciendo”, declaró el vigente campeón belga junior de contrarreloj, que viene de firmar una temporada espectacular con victorias en el Giro della Lunigiana y la Clásica de los Alpes.