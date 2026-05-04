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Ruta

¡Bombazo! Paul Seixas debutará en el Tour de Francia con 19 años

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Hace 22 mins

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El joven francés Paul Seixas ganó la Flecha Valona 2026. (Foto © La Flèche Wallonne)
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Recital de Samuel Flórez en la última etapa del Tour de Gila; Henrique Avancini se quedó con el título

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El colombiano Samuel Flórez ganó la última etapa del Tour de Gila 2026. (Foto © Modern Adventure Pro Cycling)
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Javier Jamaica lleva al Nu Colombia al podio del GP Anicolor en memoria de Cristian Muñoz

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El bogotano Javier Jamaica, subcampeón del GP Anicolor 2026. (Foto RMC © Gilberto Chocce)
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César Guavita se consagró campeón de la Vuelta a Bantrab y sucedió a Wilson Peña; José Misael Urián ganó la etapa final

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3 mayo, 2026

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El bogotano César Guavita, gran campeón de la Vuelta Bantrab 2026. (Foto © Team Best PC)
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