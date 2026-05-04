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¡Bombazo! Paul Seixas debutará en el Tour de Francia con 19 años
El equipo francés Decathlon CMA CGM confirmó que su nueva figura Paul Seixas hará su debut este año en el Tour de Francia tras un gran inicio de temporada. La confirmación de su presencia en la ‘Grande Bouclé’ llega después de una primera parte de temporada sencillamente espectacular.
El joven talento ganó la Itzulia, la Flecha Valona y la Faun-Ardèche Classic, y terminó 2º en la Volta al Algarve, Strade Bianche y Lieja-Bastoña-Lieja, teniendo en cuenta que en estas dos últimas carreras fue el único capaz de seguir la estela del ganador, el actual campeón del mundo, Tadej Pogacar.
“Me complace anunciar mi participación en el próximo Tour de Francia. Ha sido mi sueño de infancia, algo que he imaginado muchas veces, y ahora está muy cerca. Solo tengo 19 años, pero como ya he dicho, la edad no es ni un impedimento ni una excusa. Esta decisión, tomada en consulta con la dirección del equipo, fue cuidadosamente meditada”, anunció Seixas, en un video grabado en casa de sus abuelos.
Sin duda, los resultados de Seixas han fomentado la ilusión en su país natal, cuyos aficionados se preguntan, si en su debut en una Gran Vuelta, estará a la altura del esloveno Tadej Pogacar y del danés Jonas Vingegaard.
“Mis resultados desde el inicio de la temporada me han dado mucha confianza; me siento preparado y tendré objetivos ambiciosos. No va mi mentalidad ni mi visión del ciclismo participar en el Tour simplemente para ganar experiencia, y mi objetivo será lograr la mejor clasificación general posible”, concluyó el corredor galo.
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Recital de Samuel Flórez en la última etapa del Tour de Gila; Henrique Avancini se quedó con el título
En una agónica definición, Samuel Flórez dio un auténtico recital en la última etapa del Tour de Gila 2026. El joven corredor colombiano ganó la jornada final y acabó cerca del podio, a 39 segundos del tercero, su compatriota Diego Camargo (Team Medellín-EPM).
El brasilero Henrique Avancini (Localiza Meoo/Swift Pro Cycling), quien ocupó el cuarto puesto en el crono inicial, se llevó la clasificación general, sucediendo en el palmarés a su compatriota Kieran Haug, campeón del año pasado y que terminó segundo a tan solo 10 segundos.
La quinta y última etapa, presentó un recorrido montañoso de 161,9 kilómetros con más de 3.000 metros de desnivel, escenario perfecto para los escaladores. Desde los primeros ascensos, los escarabajos se mostraron. El boyacense Robinson López (GW Erco SportFitness) respondió con categoría en el terreno que mejor domina: la montaña y terminó quedándose por segundo año consecutivo con la camiseta de las pepas rojas.
“Fue una semana muy dura, desde el primer día se hizo difícil, pero contábamos con muy buenas piernas y un gran equipo. Vinimos con expectativas altas y nos vamos satisfechos, aunque siempre queremos más. Ahora seguimos con la preparación para la Vuelta a Colombia. Muy contentos de dejar en alto el nombre del equipo”, dijo López, en declaraciones recogidas por su equipo.
Al final, los colombianos cerraron su participación en el Tour de Gila con un balance sobresaliente: que dejó tres victorias de etapa a manos de Walter Vargas, Robinson López y Samuel Flórez.
Tour of the Gila (2.2)
Resultados Etapa 5 | Silver City › Pinos Altos (161,9 km)
|1
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|4:07:07
|2
|Kieran Haug
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:10
|3
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|0:12
|4
|Ian López
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:17
|5
|Robinson López
|GW Erco SportFitness
|0:19
|6
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:21
|7
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:25
|8
|Kai Lokey
|Meridian Racing p/b de la Uz
|0:36
|9
|Ethan Dunham
|APS Pro Cycling
|2:29
|10
|Brayan Sánchez
|Team Medellín-EPM
|2:29
Clasificación General Final
|1
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|12:29:06
|2
|Kieran Haug
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:24
|3
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:37
|4
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:16
|5
|Robinson López
|GW Erco SportFitness
|1:38
|6
|Ian López
|Modern Adventure Pro Cycling
|2:30
|7
|Tyler Stites
|Modern Adventure Pro Cycling
|2:55
|8
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|3:23
|9
|Kai Lokey
|Meridian Racing p/b de la Uz
|3:35
|10
|Brayan Sánchez
|Team Medellín-EPM
|3:47
Ruta
Javier Jamaica lleva al Nu Colombia al podio del GP Anicolor en memoria de Cristian Muñoz
El equipo de ciclismo Nu Colombia firmó este domingo un histórico cierre en el GP Anicolor luego de que Javier Jamaica terminara en el segundo lugar de la tercera y última etapa, disputada entre Mortágua y Águeda sobre 170,5 kilómetros, resultado que además le permitió asegurar la segunda posición en la clasificación general final de la carrera portuguesa.
La victoria de etapa fue para el francés Alexis Guérin (Anicolor / Campicarn), quien le ganó el mano a mano al pedalista bogotano de 30 años tras un gran duelo en la etapa reina que atravezó por seis puertos puntuables, que al final coronaron a Jamaica como el rey de la montaña de la ronda lusa con 43 puntos.
Los dirigidos por Raúl Mesa terminaron además como subcampeones por equipos y con Camilo Ardila y Sergio Henao en el Top 15 final para una memorable actuación del Nu Colombia en tierras lusas. Más allá del valor deportivo del resultado, la actuación del conjunto morado en el GP Anicolor fue desde el principio un homenaje a Cristian Camilo Muñoz y un mensaje de fortaleza y unión de un equipo que decidió seguir adelante con su gira europea para honrar la memoria de su compañero.
“Este resultado tiene un significado muy especial para todo el equipo. Venimos de días muy difíciles, de correr con mucho dolor en el corazón, pero también con la convicción de honrar la memoria de Cristian Camilo en cada carrera. Haber terminado así, peleando la etapa y subiéndose al segundo lugar de la general, es una recompensa al esfuerzo del grupo y un homenaje para él, que siempre estuvo presente con nosotros en esta carrera”, señaló Javier Jamaica al término de la jornada.
El paso del Nu Colombia por el GP Anicolor 2026 dejó así uno de los resultados más importantes de su actual gira europea, con un equipo que volvió a mostrarse competitivo en el pelotón internacional y que supo transformar el dolor en memoria y unión. La próxima cita para los morados será en el Tour du Finistère Pays de Quimper (16 de mayo) en carreteras francesas.
Clasificación General Final
|1
|Alexis Guérin
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|13:23:54
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:18
|3
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|1:33
|4
|Xabier Berasategi
|Euskaltel-Euskadi
|1:37
|5
|Joan Bou
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:38
|6
|Gotzon Martín
|Euskaltel-Euskadi
|1:38
|7
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|1:39
|8
|Goncalo Carvalho
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|1:40
|9
|Jonathan Lastra
|Euskaltel-Euskadi
|1:41
|10
|Jesús Del Pino
|Aviludo – Louletano – Loulé
|1:43
|13
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:43
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|1:43
|20
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|5:40
|27
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|9:05
|36
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|47:12
|37
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|47:12
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César Guavita se consagró campeón de la Vuelta a Bantrab y sucedió a Wilson Peña; José Misael Urián ganó la etapa final
Terminaron las emociones de la Vuelta Bantrab 2026 con otro título colombiano, el tercero en cinco ediciones. La victoria final le correspondió a César Guavita, quien sucedió a su compatriota Wilson Peña en el palmarés de la carrera guatemalteca, que también fue ganada por el boyacense Heiner Parra en 2022.
El pedalista capitalino de demostró ser el pedalista más completo a lo largo de las cinco exigentes etapas que se vivieron en territorio chapín. El escarabajo del equipo ecuatoriano Best PC se subió a lo más alto del podio acompañado de sus coterráneos Yesid Pira (Hino-One-La red-Suzuki) 2° y Wilson Peña (Team Sistecrédito).
Ya para la última etapa, el festín cafetero tampoco se hizo esperar con otro triunfo de José Misael Urián (Team Sistecredito), quien se quedó con la victoria, tras recorrer 100 kilómetros en la capital de Guatemala.
En los cinco días de competencia, los colombianos hicieron moñona y celebraron en cinco oportunidades con Kevin Castillo (Orgullo Paisa) y José Misael Urián (Team Sistecredito) en dos ocasiones, además de César Guavita (Team Best PC) con una etapa.
Vuelta Bantrab (2.2)
Resultados Etapa 5 | Circuito – Bantrab Reforma (100 km)
|1
|José Misael Urian
|Team Sistecrédito
|2:08:56
|2
|Fabricio Martínez
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
|3
|Aidan Sebel
|Momentum Racing – GCS – Quici
|m.t.
|4
|Julian Alarcón
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|5
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:31
|6
|Wilson Haro
|4WD Rent a Car – Facatativa
|0:31
|7
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:31
|8
|Jackson Sandau
|Momentum Racing – GCS – Quici
|0:31
|9
|Alex Julajuj
|Castelli Deluxe RedHook
|0:31
|10
|César Guavita
|Team Best PC
|0:31
Clasificación General Final
|1
|César Guavita
|Team Best PC
|15:05:28
|2
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|0:05
|3
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:08
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:11
|5
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:14
|6
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:22
|7
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|0:29
|8
|Kevin Navas
|Team Best PC
|0:36
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:42