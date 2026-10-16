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Bombazo en el WorldTour: Richard Carapaz ficha por el NSN Cycling Team hasta 2029 y será compañero de Santiago Buitrago
El NSN Cycling Team confirmó este viernes el fichaje del ecuatoriano Richard Carapaz, quien se incorporará a la escuadra a partir de la temporada 2027 con un contrato de tres años, hasta finales de 2029. El campeón olímpico y ganador del Giro de Italia llega como uno de los grandes refuerzos del equipo para las próximas temporadas, en una apuesta por fortalecer su presencia en las Grandes Vueltas y construir un bloque competitivo de escaladores en el que también estará el colombiano Santiago Buitrago.
A sus 33 años, el carchense afrontará un nuevo capítulo en su trayectoria profesional después de una carrera que lo ha convertido en uno de los referentes históricos del ciclismo latinoamericano. Campeón del Giro de Italia en 2019, medallista de oro en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio y con podios en las tres Grandes Vueltas, Carapaz acumula 26 victorias profesionales y una experiencia que lo sitúa entre los corredores más importantes del pelotón internacional.
La temporada 2026 volvió a demostrar su vigencia en la élite mundial. El ecuatoriano consiguió dos victorias de etapa en el Tour de Francia y conquistó la clasificación de la montaña de la ronda francesa. Posteriormente, confirmó su gran condición con un puesto en el podio de la Clásica de San Sebastián, resultados que terminaron de reforzar su condición de uno de los grandes especialistas de la alta montaña.
“Para mí es una oportunidad enorme como corredor poder formar parte de este proyecto y, sobre todo, ser uno de los líderes del equipo. Estoy simplemente muy ilusionado”, señaló Carapaz en el comunicado oficial del NSN Cycling Team. El ecuatoriano reconoció que el nuevo desafío le ha devuelto sensaciones de sus primeros años como profesional: “Esto me recuerda mucho a cuando firmé mi primer contrato profesional, cuando estaba tremendamente emocionado por llegar al WorldTour. Sigo teniendo la misma motivación que aquel día”.
Carapaz también explicó que la decisión de cambiar de equipo estuvo relacionada con las ambiciones deportivas del proyecto. “El proyecto de NSN me parece realmente interesante y, después de nuestras primeras conversaciones, tuve claro que este era el lugar adecuado para mí”, afirmó el corredor sudamericano, convencido de que su experiencia en las Grandes Vueltas puede contribuir al crecimiento de la escuadra. El ecuatoriano destacó igualmente la coincidencia de objetivos con el departamento de rendimiento y el potencial que encuentra en el equipo para los próximos tres años.
Por su parte, Kjell Carlström, gerente general del NSN Cycling Team, calificó la contratación como un paso importante en el desarrollo deportivo de la estructura. “Richard es un campeón consagrado. Sus logros hablan por sí solos, pero lo que le hace especialmente diferente es su mentalidad”, expresó el dirigente, quien destacó la combatividad, determinación y experiencia del ecuatoriano. Carlström considera que Carapaz todavía puede ofrecer algunas de sus mejores actuaciones y que su presencia también será fundamental para la formación de los corredores más jóvenes.
Uno de los aspectos más interesantes del fichaje será la conformación del nuevo bloque de montaña del equipo. Richard Carapaz compartirá filas con el colombiano Santiago Buitrago y el belga Lennert van Eetvelt, tres corredores con condiciones para afrontar las grandes exigencias del calendario WorldTour. A ellos se sumarán otros refuerzos anunciados para 2027, entre ellos Kasper Asgreen, Artem Schmidt y Cedric Beullens, dentro de una renovación que busca elevar la competitividad de la escuadra.
Con la llegada de Richard Carapaz, el NSN Cycling Team incorpora a uno de los ciclistas más laureados de América Latina y fortalece sus aspiraciones para disputar las principales carreras por etapas del calendario internacional. El ecuatoriano tendrá la oportunidad de asumir un papel de liderazgo en una nueva estructura deportiva, mientras que la presencia de Santiago Buitrago abre una atractiva perspectiva para el ciclismo colombiano, con dos de los grandes escaladores sudamericanos compartiendo equipo a partir de 2027.
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El Clásico RCN Sistecrédito 2026 arranca con tres etapas de alta exigencia
Este sábado 17 de octubre comenzará la fiesta grande del ciclismo colombiano con el Clásico RCN Sistecrédito 2026, el cual contará con un cubrimiento y transmisión de primer nivel a través de la señal principal del Canal RCN, las emisoras de RCN Radio, la App del Canal RCN, la App de RCN Radio, así como el canal de YouTube de Deportes RCN.
El tradicional ‘Duelo de Titanes’ pondrá en marcha sus nueve etapas con un recorrido exigente y una nómina de destacados corredores que buscarán la gloria en una de las carreras más emblemáticas del calendario nacional.
Las tres primeras jornadas tendrán montaña, largas distancias y terrenos que exigirán al máximo a los aspirantes al título. La apertura será este sábado con 182,9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá, en una etapa que pasará por Facatativá, El Rosal, Subachoque, Tabio, Cajicá y Ubaté, con tres premios de montaña: uno de tercera categoría y dos de segunda.
El domingo 18, la segunda fracción tendrá 131,3 kilómetros entre Funza y Honda, Tolima. El recorrido incluirá los altos de La Tribuna, El Trigo y La Mona, antes de llegar a territorio tolimense.
La tercera etapa, el lunes 19, contará con 153 kilómetros y final en Villa Restrepo, luego de pasar por Ibagué. El ascenso hacia la meta será uno de los grandes desafíos de esta primera parte de la competencia con exigentes pendientes y descensos técnicos.
El actual campeón, Diego Camargo, del Team Medellín EPM, encabeza la lista de aspirantes a la camiseta amarilla. También aparecen como candidatos Wilson Peña y Edgar Pinzón, del Sistecrédito; Rodrigo Contreras, del Nu Colombia, y Kevin Castillo, del Orgullo Paisa.
El Clásico RCN Sistecrédito 2026 comienza así su recorrido de nueve etapas, con tres primeras jornadas que prometen emociones y los primeros movimientos en la lucha por el título.
*Con Información Prensa Clásico RCN
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Fiesta naranja en Panamá: Xabier Berasategi lidera el 1-2 del Euskaltel-Euskadi en el GP de Chiriquí
El equipo español Euskaltel-Euskadi firmó una actuación histórica este viernes en territorio centroamericano. La escuadra vasca dominó de principio a fin el Gran Prix de Chiriquí 2026, competencia de categoría UCI 1.2, donde no solo se llevaron el triunfo, sino que monopolizaron el top 5 tras un despliegue de estrategia y superioridad física.
La victoria de la jornada quedó en manos del corredor español Xabier Berasategi, quien cruzó la línea de meta en primer lugar luego de un exigente recorrido de 170,5 kilómetros entre la ciudad de David y la localidad de Las Lomas. La fiesta del conjunto naranja la completaro sus compatriotas Xabier Isasa y Hodei Muñoz, quienes arribaron inmediatamente después para asegurar el segundo y cuarto puesto, respectivamente, sellando un implacable 1-2-4 para la escuadra española.
La Selección Colombia metió a dos corredores en el top 10. (Foto © Fepaci)
El podio lo completó el costarricense Gabriel Francisco Rojas (Manza Té La Selva Scott) y en el quinto lugar se reportó el mejor colombiano Jefferson Ruiz (Selección Colombia), mientras que Daniel Arroyave (Selección Colombia) ingresó en el 9° puesto.
Con este resultado, el Euskaltel-Euskadi sumó valiosos puntos para el ranking de la UCI. El pelotón no tendrá descanso, ya que este fin de semana se disputará la esperada Clásica Provincia de Chiriquí, donde el equipo español buscará mantener su racha ganadora en territorio centroamericano.
Gran Prix Chiriquí (1.2)
David – Las Lomas (170,5 km)
|1
|Xabier Berasategi
|Euskaltel-Euskadi
|4:15:05
|2
|Xabier Isasa
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|3
|Gabriel Francisco Rojas
|Manza Té La Selva Scott
|m.t.
|4
|Hodei Muñoz
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|5
|Jefferson Ruiz
|Selección Colombia
|m.t.
|6
|Derrick Chavarría
|Selección de Belice
|m.t.
|7
|Valerio Conti
|Team Solution Tech – NIPPO – Rali
|0:02
|8
|Bolívar Espinosa
|Senafront Panamá
|0:06
|9
|Daniel Arroyave
|Selección Colombia
|0:06
|10
|Gari Ugarte
|Euskaltel-Euskadi
|0:06
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Tour de Guangxi: Paul Magnier gana la cuarta etapa con Juan Sebastián Molano 9°
La cuarta etapa del Tour de Guangxi 2026 la ganó Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quien recuperó el liderato de la carrera asiática. El joven sprinter francés fue el más rápido en el sprint final y terminó llevándose la victoria, luego de recorrer 165,7 kilómetros entre las localidades china de Bama y Tian’e.
“Me quedé descolgado al principio de la etapa, pero luché para volver. Después me centré en el sprint, mis compañeros me dejaron en una posición perfecta y pude arrancar a 200 metros de meta. Estoy muy feliz de volver a ganar y recuperar la camiseta de líder”, dijo Magnier.
El velocista galo, que alcanzó su decimoquinto triunfo de la temporada, superó holgadamente al neerlandés Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team) y al alemán Max Kanter (XDS Astana Team), quienes ingresaron en la segunda y tercera posición.
En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) en el 9° puesto, seguido por el joven Diego Pescador (Movistar Team) en la casilla 34°, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Brandon Rivera (Netcompany INEOS) finalizaron en las posiciones 64 y 77, respectivamente.
Con relación a la clasificación general, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) recuperó el liderato de la carrera. El podio parcial lo completan el neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) y el teutón Max Kanter (XDS Astana Team).
La carrera china continuará este viernes con la disputa de la quinta etapa, otra jornada rompe-piernas de 170,1 kilómetros entre las localidades de Jinchengjiang y Yizhou, que incluye varios repechos y tres puertos categorizados.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Bama – Tian’e (165,7 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:41:55
|2
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|5
|Pau Miquel
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|6
|Sebastian Kolse
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|m.t.
|8
|Loe van Belle
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|9
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|10
|Marijn van der Berg
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|34
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|64
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|77
|Brandon Rivera
|Netcompany Ineos
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|14:59:06
|2
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|0:10
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:16
|4
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|0:20
|5
|Enzo Paleni
|Groupama-FDJ United
|0:20
|6
|Jasha Sütterlin
|Team Jayco-AlUla
|0:21
|7
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:22
|8
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:22
|9
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|0:22
|10
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:23
|49
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:26
|67
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:26
|74
|Brandon Rivera
|Netcompany Ineos
|0:26
|105
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|8:53