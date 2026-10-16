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Bombazo en el WorldTour: Richard Carapaz ficha por el NSN Cycling Team hasta 2029 y será compañero de Santiago Buitrago

Publicado

Hace 3 horas

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El ecuatoriano Richard Carapaz, que se destacó en el Tour de Francia 2026 con el EF, es nuevo refuerzo del NSN Cycling Team. (Foto © Tour de France)
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El Clásico RCN Sistecrédito 2026 arranca con tres etapas de alta exigencia

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16 octubre, 2026

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El ‘Duelo de Titanes’ iniciará su travesía por carreteras de Cundinamarca. (Foto © Clásico RCN)
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Fiesta naranja en Panamá: Xabier Berasategi lidera el 1-2 del Euskaltel-Euskadi en el GP de Chiriquí

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16 octubre, 2026

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Barrida del Euskaltel-Euskadi en el Gran Prix de Chiriquí 2026. (Foto © Fepaci)
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Tour de Guangxi: Paul Magnier gana la cuarta etapa con Juan Sebastián Molano 9°

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16 octubre, 2026

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El francés Paul Magnier ganó la cuarta etapa del Tour de Guangxi 2026. (Foto © Soudal Quick-Step)
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