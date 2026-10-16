Bombazo en el WorldTour: Richard Carapaz ficha por el NSN Cycling Team hasta 2029 y será compañero de Santiago Buitrago

El NSN Cycling Team confirmó este viernes el fichaje del ecuatoriano Richard Carapaz, quien se incorporará a la escuadra a partir de la temporada 2027 con un contrato de tres años, hasta finales de 2029. El campeón olímpico y ganador del Giro de Italia llega como uno de los grandes refuerzos del equipo para las próximas temporadas, en una apuesta por fortalecer su presencia en las Grandes Vueltas y construir un bloque competitivo de escaladores en el que también estará el colombiano Santiago Buitrago.

A sus 33 años, el carchense afrontará un nuevo capítulo en su trayectoria profesional después de una carrera que lo ha convertido en uno de los referentes históricos del ciclismo latinoamericano. Campeón del Giro de Italia en 2019, medallista de oro en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio y con podios en las tres Grandes Vueltas, Carapaz acumula 26 victorias profesionales y una experiencia que lo sitúa entre los corredores más importantes del pelotón internacional.

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La temporada 2026 volvió a demostrar su vigencia en la élite mundial. El ecuatoriano consiguió dos victorias de etapa en el Tour de Francia y conquistó la clasificación de la montaña de la ronda francesa. Posteriormente, confirmó su gran condición con un puesto en el podio de la Clásica de San Sebastián, resultados que terminaron de reforzar su condición de uno de los grandes especialistas de la alta montaña.

“Para mí es una oportunidad enorme como corredor poder formar parte de este proyecto y, sobre todo, ser uno de los líderes del equipo. Estoy simplemente muy ilusionado”, señaló Carapaz en el comunicado oficial del NSN Cycling Team. El ecuatoriano reconoció que el nuevo desafío le ha devuelto sensaciones de sus primeros años como profesional: “Esto me recuerda mucho a cuando firmé mi primer contrato profesional, cuando estaba tremendamente emocionado por llegar al WorldTour. Sigo teniendo la misma motivación que aquel día”.

Carapaz también explicó que la decisión de cambiar de equipo estuvo relacionada con las ambiciones deportivas del proyecto. “El proyecto de NSN me parece realmente interesante y, después de nuestras primeras conversaciones, tuve claro que este era el lugar adecuado para mí”, afirmó el corredor sudamericano, convencido de que su experiencia en las Grandes Vueltas puede contribuir al crecimiento de la escuadra. El ecuatoriano destacó igualmente la coincidencia de objetivos con el departamento de rendimiento y el potencial que encuentra en el equipo para los próximos tres años.



Richard Carapaz, que se destacó en el Tour de Francia 2026 con el EF, es nuevo refuerzo del NSN Cycling Team. (Foto © Tour de France)

Por su parte, Kjell Carlström, gerente general del NSN Cycling Team, calificó la contratación como un paso importante en el desarrollo deportivo de la estructura. “Richard es un campeón consagrado. Sus logros hablan por sí solos, pero lo que le hace especialmente diferente es su mentalidad”, expresó el dirigente, quien destacó la combatividad, determinación y experiencia del ecuatoriano. Carlström considera que Carapaz todavía puede ofrecer algunas de sus mejores actuaciones y que su presencia también será fundamental para la formación de los corredores más jóvenes.

Uno de los aspectos más interesantes del fichaje será la conformación del nuevo bloque de montaña del equipo. Richard Carapaz compartirá filas con el colombiano Santiago Buitrago y el belga Lennert van Eetvelt, tres corredores con condiciones para afrontar las grandes exigencias del calendario WorldTour. A ellos se sumarán otros refuerzos anunciados para 2027, entre ellos Kasper Asgreen, Artem Schmidt y Cedric Beullens, dentro de una renovación que busca elevar la competitividad de la escuadra.

Con la llegada de Richard Carapaz, el NSN Cycling Team incorpora a uno de los ciclistas más laureados de América Latina y fortalece sus aspiraciones para disputar las principales carreras por etapas del calendario internacional. El ecuatoriano tendrá la oportunidad de asumir un papel de liderazgo en una nueva estructura deportiva, mientras que la presencia de Santiago Buitrago abre una atractiva perspectiva para el ciclismo colombiano, con dos de los grandes escaladores sudamericanos compartiendo equipo a partir de 2027.