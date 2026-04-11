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Pista

Bogotá vivió la segunda jornada de competencias de la Válida Nacional de pista y del Campeonato Internacional C2

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Hace 28 mins

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Jóvenes figuras del ciclismo de pista en el podio con el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo Rubén Darío Galeano. (Foto © FCC)
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El equipo colombiano de la persecución se colgó la medalla de oro. (Foto © FCC)
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De izquierda a derecha: Mateo Arias, Andrea Álzate, David Escobar, Lina Hernández, Jessenia Meneses, José Aristizabal, Luciana Osorio, Juan Osorio, Stefany Cuadrado y Estefania Herrera. (Foto © Prensa Orgullo Paisa)
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