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Bogotá será la sede de la final de los Juegos Intercolegiados 2026; incluido el ciclismo de ruta

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Hace 2 horas

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El director del IDRD, Daniel García y la ministra Patricia Duque confirmaron la designación de Bogotá. (Foto © Prensa Mindeporte)
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El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez recibe segunda válida del Nacional de Pista y concentración del PAD

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Todo listo para EPM Medellín de Pista en Velódromo Cochise Rodríguez 720
El calendario nacional de ciclismo de pista continúa en la ciudad de Medellín. (Foto © RMC)
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Quinn Simmons se apunta la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes; Alex Baudin sigue líder

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10 junio, 2026

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El estadounidense Quinn Simmons ganó la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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Corbin Strong conquista el Circuito Franco-Belga con Francisco Peñuela 6°

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10 junio, 2026

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El neozelandés Corbin Strong ganó el Circuito Franco-Belga 2026. (Foto © NSN Cycling Team)
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