Connect with us

Paracycling

Bogotá cerró con éxito la Copa Nacional de Pista Paracycling 2026

Publicado

Hace 4 horas

el

La delegación bogotana terminó al frente de la clasificación con 10 medallas de oro. (Foto © FCC)
Temas relacionados:
Anuncio

Paracycling

Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: el paracycling colombiano sumó nuevas preseas al medallero general

Publicado

Hace 2 meses

el

5 julio, 2026

Por

Paula Ossa logró dos medallas de oro en el paracycling de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. (Foto © Prensa Parasuramericanos Valledupar 2026)
Seguir leyendo

Paracycling

Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Colombia obtuvo tres medallas de oro en el primer día del paracycling

Publicado

Hace 2 meses

el

3 julio, 2026

Por

Nelson Serna junto a su guía, Santiago Vélez, en los más alto del podio del Tándem en la categoría B. (Foto © Prensa Parasuramericanos Valledupar 2026)
Seguir leyendo

Paracycling

Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026: inicio arrollador de Brasil en el paracycling

Publicado

Hace 2 meses

el

2 julio, 2026

Por

Brasil se destacó en la primera jornada del paracycling en los Parasuramericanos 2026. (Foto © Gobernación del Cesar)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 1976-2026 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.