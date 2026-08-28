Paracycling
Bogotá cerró con éxito la Copa Nacional de Pista Paracycling 2026
La capital del país fue escenario de la tercera y última jornada de la Copa Nacional de Pista Paracycling, competencia que reunió a 50 deportistas de diferentes ligas y delegaciones en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento, en el marco del Festival de Verano de Bogotá. La jornada final estuvo marcada por la disputa de las pruebas de keirin, scratch y kilómetro, con una amplia participación de corredores en las diferentes categorías del paracycling nacional.
La programación comenzó con el keirin C4-C5 masculino, prueba que tuvo como ganador a Mauricio Alejandro Peña, representante de las Fuerzas Armadas, quien se quedó con la medalla de oro. La plata fue para Luis Miguel Cifuentes, del Valle del Cauca, mientras que el bronce correspondió al bogotano Johan Alexys Muñoz.
En la prueba de scratch femenina II1, sobre 7 kilómetros y 15 vueltas, Gisselle Natalia Hernández, de Bogotá, se llevó la medalla de oro. Gleibis Carolina González, de Boyacá, obtuvo la plata, mientras que Idielmar Vanessa Alvarado, también representante de Boyacá, consiguió el bronce.
El scratch femenino C2 tuvo como única participante y campeona a Johanis Del Carmen Menco, de Santander, quien se adjudicó la medalla de oro. En la categoría C5 femenina, Laura Valentina Pedroza, de Cundinamarca, fue la ganadora y obtuvo la medalla de oro.
La programación continuó con el scratch masculino II1, sobre una distancia de 10 kilómetros y 30 vueltas. Edwin Arley Avellaneda, de Cundinamarca, se quedó con el primer lugar y la medalla de oro. Jose Guillermo González, de Boyacá, obtuvo la plata, mientras que Brayan Cepeda, de Bogotá, completó el podio con la medalla de bronce.
En el scratch C4 masculino, Juan Carlos Silva, de Cundinamarca, fue el vencedor de la jornada y obtuvo el oro. Edwar Damián Pavas, de Antioquia, se quedó con la plata y Johan Stiven Zea, de Bogotá, consiguió el bronce.
El scratch C5 masculino tuvo como campeón a Jose Oliverio Patiño, de Boyacá, quien conquistó la medalla de oro. Julián Cortes, de Antioquia, obtuvo la plata, y Luis Miguel Cifuentes, del Valle del Cauca, completó el podio con el bronce.
En el scratch masculino C2, Eulises León, de Bogotá, se impuso para conquistar la medalla de oro. Cristian David Romero, de Caldas, fue segundo y obtuvo la plata, mientras que Bladimir Niño, de Boyacá, terminó tercero y se llevó el bronce.
Por su parte, en el scratch C3 masculino, David Ricardo Romero, de Bogotá, se quedó con la medalla de oro, seguido por su compañero de delegación Juan Camilo Méndez, quien obtuvo la plata. El bronce fue para Eduardo Ordoñez, de Cundinamarca.
La jornada finalizó con las pruebas de kilómetro para las categorías B masculina y femenina. En la competencia B masculina, John Ariel Aguirre, de Boyacá, se llevó la medalla de oro con un registro de 1:10.366. Elkin Yesid Vargas, de Bogotá, obtuvo la plata con 1:11.406, mientras que Jhon Alexander Reyes, también de Bogotá, consiguió el bronce con un tiempo de 1:15.928.
En la prueba B femenina, Ledis Marcela Riveros, de Santander, fue la campeona de la jornada con un registro de 1:13.428, para quedarse con la medalla de oro. Sara Valentina Cruz, de Bogotá, obtuvo la plata con un tiempo de 1:16.939.
Con el cierre de la tercera jornada quedó definida la tabla general de medallería de la Copa Nacional de Paracycling. Bogotá terminó al frente de la clasificación con 10 medallas de oro, 13 de plata y 10 de bronce, para un total de 33 preseas.
Cundinamarca ocupó la segunda posición en el número total de medallas, con seis oros, una plata y cinco bronces, para 12 preseas, mientras que Boyacá terminó tercero con cinco oros, cuatro platas y seis bronces, para un total de 15 medallas. Santander, por su parte, consiguió seis oros, tres platas y ningún bronce, para nueve preseas.
Las Fuerzas Armadas finalizaron con dos medallas de oro; el Valle del Cauca sumó un oro, dos platas y un bronce; Antioquia obtuvo un oro y dos platas; y Caldas cerró con un oro y dos platas.
En total, la Copa Nacional de Paracycling registró 32 medallas de oro, 27 de plata y 22 de bronce, para un acumulado de 81 preseas entregadas durante la competencia.
De esta manera, Bogotá puso punto final a la temporada de la Copa Nacional de Paracycling, que permitió a los representantes de las diferentes ligas del país medir sus condiciones en el escenario capitalino y cerrar una intensa programación competitiva en el marco del Festival de Verano 2026.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: el paracycling colombiano sumó nuevas preseas al medallero general
El paracycling vivió su tercera jornada de competencias en el marco de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. La delegación colombiana sumó nuevas preseas al medallero general, destacando la actuación de la bogotana Paula Andrea Ossa en la prueba de fondo en ruta femenina, en la que consiguió dos preseas doradas.
En el circuito rutero del municipio de Agustín Codazzi, Ossa revalidó su condición de favorita al quedarse con la medalla de oro en la prueba de la categoría C4 – C5 damas, venciendo a Fabiana Ventura de Brasil y a Laydis del Carmen Vega de Panamá.
Por su parte, la rama masculina sumó dos nuevos podios para el país: en la modalidad del Tándem (B Varones), la dupla de Javier Serna y su guía Santiago Vélez logró la medalla de plata, detrás de la representación de Brasil.
La última medalla la obtuvo el antioqueño Carlos Andrés Vargas, quien se quedó con el bronce, en la categoría C4 – C5 Varones. Brasil se colgó el oro y Argentina la plata.
*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano
Paracycling
Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Colombia obtuvo tres medallas de oro en el primer día del paracycling
En el inicio de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, que se realizarán hasta el 15 de julio en los municipios de Valledupar y Agustín Codazzi, la delegación colombiana de paraciclismo de ruta obtuvo tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce durante las pruebas de contrarreloj Individual.
La primera medalla de oro para el país se registró en la categoría C1 – C3 Damas, en la que la ciclista boyacense Carolina Munévar finalizó la prueba con un tiempo de 13:58.340, superando a Sabrina Da Silva de Brasil y María Sergo de Argentina, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.
Posteriormente, en la categoría C4 – C5 Damas, la bogotana Paula Andrea Ossa obtuvo la segunda presea dorada al registrar un tiempo de 28:04.191, con una diferencia de más de cuatro minutos sobre la Fabiana de Assis de Brasil.
La tercera medalla de oro la consiguió la delegación masculina en la categoría B Varones (Tándem). El antioqueño Javier Serna Moreno y su guía Santiago Vélez Cossio marcaron un tiempo de 35:00.295, superando a las parejas de Argentina y Chile.
El balance de la jornada para el equipo dirigido por Jaime Ramírez Bernal y Diana García Orrego se completó con los segundos puestos de Esnéider Muñoz Marín (C1 – C3) y Diego Dueñas Gómez (C4 – C5), y el tercer lugar de Juan Andrés Gómez (C4 – C5).
Las competencias continuarán hoy con las primeras pruebas de ruta (fondo), en las que estarán en disputa tres nuevos títulos parasuramericanos, mientras que el sábado 4 de julio concluirá la programación del paraciclismo con la entrega de las últimas medallas de la disciplina.
*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano
Paracycling
Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026: inicio arrollador de Brasil en el paracycling
Arrancaron oficialmente las competencias en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026, con las pruebas contrarreloj individual en el paracycling. La Selección de Brasil tuvo una jornada de ensueño logrando cuatro medallas de oro en el inicio de las justas deportivas.
Los brasileños ganaron las preseas doradas con el campeón del mundo Lauro Moro, Roberto Franco, Eduardo Ramos, además del tándem femenino con Viviana Ferreira y Lara Rodríguez.
Colombia por su parte se subió al primer puesto del podio en la categoría C2, con la boyacense Carolina Munevar, la bogotana Paula Ossa en la categoría C5, y con el tándem de Nelson Serna y Santiago Vélez.
Asimismo, la delegación nacional consiguió más medallas con Diego Dueñas y Juan Gómez en la categoría C5, colgándose la plata y el bronce, mientras que en la categoría C2 Sneider Muñoz fue segundo.