¡Blindado! Jhonatan Narváez se queda en el UAE Team Emirates-XRG tres años más

Al pedalista ecuatoriano Jhonatan Narváez el UAE Team Emirates-XRG le renovó el contrato hasta final de la temporada 2029. El corredor suramericano, de 29 años, acababa su vinculación esta temporada 2026, y hace un par de meses los rumores le situaban fuera de la escuadra emiratí.

“Estoy muy contento de extender mi contrato con el UAE Team Emirates-XRG. Desde el momento en que llegué, sentí la confianza del equipo y rápidamente supe que este era el lugar correcto para mí. Tenemos un grupo increíble de corredores y personal, y cada día hay un verdadero deseo de mejorar y ganar juntos”, dijo Narváez en declaraciones recogidas por su equipo.



Jhonatan Narváez se destacó en el pasado Giro de Italia. (Foto UAE © Sprint Cycling)

El ecuatoriano, que sumó tres victorias de etapa en el pasado Giro de Italia, seguirá corriendo tres años más en la formación árabe, a la que llegó en 2025 y con la que ya suma ocho triunfos. En total acumula 19 victorias como profesional.

“Las dos últimas temporadas han sido de las mejores de mi carrera y creo que puedo seguir creciendo aquí. Ya hemos logrado mucho juntos, pero siento que aún hay mucho más por venir. Estoy emocionado de continuar este camino y seguir contribuyendo al éxito de este equipo en los próximos años”, concluyó Narváez.