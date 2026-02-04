Biniam Girmay impone la ley del más rápido en la jornada inaugural de la Vuelta a la Comunidad Valenciana

En un final a pura velocidad, Biniam Girmay (NSN Cycling Team) ganó en el inicio de Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. El africano, quien era un claro favorito para llevarse el triunfo, fue el más rápido al sprint de un reducido pelotón, luego de una fracción llana de 160 kilómetros con salida en Segorbe y llegada a Torreblanca.

El sprinter eritreo, que asumió el liderato de la carrera, derrotó en el embalaje al belga Arne Marit (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), quienes llegaron 2° y 3°, respectivamente.



Biniam Girmay, primer líder de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. (Foto © NSN Cycling Team)

En cuanto a los suramericanos en competencia, el mejor fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) en el puesto 19° con el mismo tiempo del ganador, mientras que único colombiano, Alejandro Callejas (Petrolike), ingresó en la casilla 106° a más de 8 minutos de Girmay.

La primera escapada de la carrera española la animaron el polaco Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), el español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), el luxemburgués Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) y el británico Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.

La ronda valenciana continuará este jueves con la segunda etapa, una contrarreloj de 17 kilómetros con salida en Carlet y final en Alginet, donde el belga Remco Evenepoel parte como máximo favorito.

Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Segorbe – Torreblanca (160 km)