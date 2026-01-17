¡Bicampeón! Wilmar Paredes revalida su título en el Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria

El antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) revalidó su título de campeón en el Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria, después de un recorrido de 60 kilómetros. Por segundo año consecutivo el paisa se quedó con el título de la carrera boyacense.

Con un tiempo total de 1 hora, 10 minutos y 19 segundos, el paisa se subió a lo más alto del podio de la prueba tutense acompañado de Jefferson Ruiz (GW Erco SportFitness) y Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



El tutense Diego Camargo recibió un merecido homenaje. (Foto © Alcaldía de Tuta)

La tradicional competencia, que tuvo la participación de más de 40 pedalistas, la mayoría de la región del altiplano cundiboyacense, le rindió un merecido homenaje al tutense Diego Camargo, campeón del Clásico RCN 2025.

La tradicional carrera boyacense, que se corrió en un circuito de 3 kilómetros, donde se hicieron 20 vueltas, contó la participación del colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), Nicolás Paredes (Hino One La Red Suzuki), Robert Plazas (Team Sistecrédito), entre otros ciclistas del pelotón nacional.



Wilmar Paredes, bicampeón del Circuito Ciclístico de Tuta. (Foto © Alcaldía de Tuta)

Resultados *Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria 2026