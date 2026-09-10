Benoît Cosnefroy gana de forma espectacular el Gran Premio de Peccioli – Copa Sabatini 2026

En un final espectacular plagado de emociones, el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG) salió vencedor este jueves la Copa Sabatini, tras recorrer 197,6 kilómetros por los alrededores del municipio de Peccioli, en la provincia de Pisa.

La carrera que le hace homenaje al exciclista italiano Giuseppe Sabatini, dejó ganador al corredor galo, que terminó siendo el más fuerte en la definición. El podio de la clásica lo completaron el local Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) y el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ United).

El gran protagonista de los últimos kilómetros fue el italiano Giulio Pellizzari, pero a pocos metros de la meta fue alcanzado por sus perseguidores, que lo terminaron dejando sin premio y el corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe se tuvo que conformar con el 6° puesto.

Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini (1.Pro)

Peccioli – Peccioli (197,6 km)