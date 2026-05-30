Benoit Cosnefroy, etapa y liderato en la Boucles de la Mayenne; Juan Sebastián Molano guarda fuerzas para la jornada final

En una gran actuación, el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) se puso de líder de la Boucles de la Mayenne 2026 al imponerse este sábado en la segunda etapa de 215,1 kilómetros, disputada entre las localidades francesas de Aron y Pré-en-Pail-Saint-Samson.

El corredor galo se impuso al sprint; segundo entró su compatriota Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) y tercero llegó el italiano Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), los tres con el mismo tiempo.

Tras la victoria, el pedalista del UAE comanda la general con 7 segundos de ventaja sobre su coterráneo Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United) a un día del final. El podio parcial lo completa otro local, Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team)

El único colombiano en competencia, el sprinter Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG), que guardó fuerzas para la jornada final, ingresó en la casilla 108° en grupo rezagado a más de 20 minutos del ganador del día.

La carrera francesa vivirá este domingo la tercera etapa y última etapa, una fracción llana de 147,4 kilómetros entre Cossé-le-Vivien y Laval, donde conoceremos al sucesor del neozelandés, Aaron Gate, campeón del año pasado.

Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Aron – Pré-en-Pail-Saint-Samson (215,1 km)

1 Benoît Cosnefroy UAE Team Emirates – XRG 5:12:50 2 Noa Isidore Decathlon CMA CGM Team m.t. 3 Vincenzo Albanese EF Education – EasyPost m.t. 4 Brady Gilmore NSN Cycling Team m.t. 5 Clément Izquierdo Cofidis m.t. 6 Axel Mariault Team Visma | Lease a Bike m.t. 7 Louis Barré CIC Pro Cycling Academy m.t. 8 Alexandre Delettre TotalEnergies m.t. 9 Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team m.t. 10 Mads Pedersen Lidl – Trek m.t. 108 Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 20:52



Benoit Cosnefroy, líder de la Boucles de la Mayenne 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual