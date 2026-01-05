Barrida en el Petrolike: siete ciclistas salen del equipo, entre ellos dos colombianos

El equipo continental mexicano Petrolike que se prepara para la nueva temporada confirmó la salida de siete ciclistas, quienes no estarán en la temporada 2026, así lo dio a conocer la escuadra manita en sus redes sociales.

Entre los que salen se encuentran dos colombianos se trata del bogotano Erick Damián Parra y del boyacense Yeferson Camargo, quien ya fue confirmado como nuevo fichaje del Team Medellín-EPM.

Además de los dos pedalistas nacionales mencionados anteriormente, no siguen el irlandés Killian O’Brien, los mexicanos Edgar David Cadena y César Macías, y los italianos Filippo D’Aiuto y Lorenzo Peschi.

“Corredores con los que cerramos una etapa llena de esfuerzo, aprendizaje y momentos inolvidables. Gracias por cada kilómetro recorrido, por la entrega diaria y por defender con orgullo los colores del Team Petrolike. Más que ciclistas, fueron compañeros que dejaron huella dentro y fuera de la carretera. Les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa y en los caminos que vienen”, escribió el equipo manito en sus redes sociales, anunciando la salida de los siete pedalistas.