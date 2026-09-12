Barnabás Vas gana la cuarta etapa del Tour de Rumania y se pone líder; Kevin Estupiñán en el top 10 de la general

En un final lleno de emociones, Barnabás Vas (Team United Shipping) terminó ganando la cuarta etapa del Tour de Rumania 2026, disputada sobre una distancia de 165,2 kilómetros entre las ciudades de Brașov y Ploiești, que incluyó tres puertos de montaña categorizados.

En el último tramo, el corredor húngaro impuso un cambio de ritmo ganador que le representó convertirse en el vencedor y nuevo líder. Segundo se reportó el rumano Cristian Raileanu (Selección de Rumania). El italiano Enea Sambinello (Selección de Italia) ingresó tercero a 38 segundos.



Cristian Raileanu, Barnabás Vas y Enea Sambinello, en el podio de la cuarta etapa del Tour de Rumania 2026. (Foto © Turul României)

Con relación a los colombianos, Kevin Estupiñán (UC Mónaco) se reportó en el puesto 14° a 38 segundos del ganador y Juan Miguel Díaz (UC Mónaco) se clasificó en el puesto 47° más de 6 minutos de Vas.

En cuanto a la clasificación general, el húngaro András Gusztáv Pakot (Team United Shipping) perdió el liderato con su compatriota y compañero de equipo Barnabás Vas. El podio parcial lo completan el rumano Cristian Raileanu y el italiano Enea Sambinello.

La carrera rumana finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, una jornada llana de 100 kilómetros, que se disputará en la capital Bucarest, donde conoceremos al sucesor del italiano Cesare Chesini, campeon del año pasado.

Tour de Rumania (2.2)

Resultados Etapa 4 | Brașov – Ploiești (165,2 km)

1 Barnabás Vas Team United Shipping 3:32:42 2 Cristian Raileanu Selección de Rumania 0:16 3 Enea Sambinello Selección de Italia 0:38 4 Jaume Barceló UC Mónaco 0:38 5 Lorenzo Basso UC Mónaco ,, 6 Andrea Bruno Selección de Italia 0:38 7 Mykhailo Basaraba UC Mónaco 0:38 8 Mattew-Denis Piciu Spor Toto Cycling Team 0:38 9 Mustafa Tekin MENtoRISE Teem CCN 0:38 10 Tord Wikander NCF Region Vest 0:38 14 Kevin Andrés Estupiñán UC Mónaco 0:38 47 Juan Miguel Díaz UC Mónaco 6:50



Barnabás Vas, nuevo líder del Tour de Rumania 2026. (Foto © Turul României)

Clasificación General Individual