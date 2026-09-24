Baja de última hora en la Selección Colombia: Wilmar Paredes se pierde el Mundial de Montreal

Se descartó oficialmente la participación de Wilmar Paredes en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026. El corredor antioqueño, quien había sido convocado a última hora para integrar la Selección Colombia en reemplazo de Egan Bernal, se vio obligado a dar un paso al costado debido a las secuelas de una fuerte caída sufrida a principios de esta semana mientras entrenaba en la Sabana de Bogotá.

El antioqueño tenía programado su vuelo hacia territorio canadiense el día de hoy; sin embargo, un fuerte golpe en el gemelo sufrido durante el percance impidió su recuperación a tiempo. Tras una rigurosa evaluación médica y del propio deportista, se determinó no ir a competir a Canadá por el nivel de exigencia física que requiere una competencia de esta categoría.

La decisión de no viajar representa un duro golpe para la Selección y para el propio Paredes, quien venía firmando la mejor temporada de su carrera deportiva. Con victorias resonantes este año en el Tour de Beauce en Canadá, la Vuelta a São Paulo en Brasil y cuatro triunfos de etapa en la pasada Vuelta a Colombia, el paisa se perfilaba como una de las cartas fuertes y en mejor estado de forma para el exigente trazado de Montreal.

Con esta baja de última hora, la Selección Colombia finalmente afrontará la prueba de ruta con cinco corredores: Harold Tejada, Brandon Rivera, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Nairo Quintana, quien se despide del ciclismo profesional.