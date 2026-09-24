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Ruta

Baja de última hora en la Selección Colombia: Wilmar Paredes se pierde el Mundial de Montreal

Publicado

Hace 37 mins

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El antioqueño Wilmar Paredes Wilmar Paredes no se recuperó y es baja para el Mundial de Ruta Montreal 2026. (Foto © FCC)
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Viktória Chladonová cumple su sueño mundialista en Montreal; Juliana Londoño la colombiana más destacada

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La eslovaca Viktória Chladonová, nueva campeona mundial de ruta en la categoría sub-23. (Foto © UCI Cycling)
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Tobias Svarre asalta el liderato de la CRO Race 2026 con un soberbio triunfo en la tercera etapa

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El joven danés Tobias Svarre ganó la tercera etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)
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Marceli Bogusławski gana la quinta etapa del Tour del Lago Poyang con David Pita en el top 10

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24 septiembre, 2026

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El polaco Marceli Bogusławski ganó la quinta etapa del Tour del Lago Poyang 2026. (Foto © ATT Investments)
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