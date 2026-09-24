Ruta
Baja de última hora en la Selección Colombia: Wilmar Paredes se pierde el Mundial de Montreal
Se descartó oficialmente la participación de Wilmar Paredes en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026. El corredor antioqueño, quien había sido convocado a última hora para integrar la Selección Colombia en reemplazo de Egan Bernal, se vio obligado a dar un paso al costado debido a las secuelas de una fuerte caída sufrida a principios de esta semana mientras entrenaba en la Sabana de Bogotá.
El antioqueño tenía programado su vuelo hacia territorio canadiense el día de hoy; sin embargo, un fuerte golpe en el gemelo sufrido durante el percance impidió su recuperación a tiempo. Tras una rigurosa evaluación médica y del propio deportista, se determinó no ir a competir a Canadá por el nivel de exigencia física que requiere una competencia de esta categoría.
La decisión de no viajar representa un duro golpe para la Selección y para el propio Paredes, quien venía firmando la mejor temporada de su carrera deportiva. Con victorias resonantes este año en el Tour de Beauce en Canadá, la Vuelta a São Paulo en Brasil y cuatro triunfos de etapa en la pasada Vuelta a Colombia, el paisa se perfilaba como una de las cartas fuertes y en mejor estado de forma para el exigente trazado de Montreal.
Con esta baja de última hora, la Selección Colombia finalmente afrontará la prueba de ruta con cinco corredores: Harold Tejada, Brandon Rivera, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Nairo Quintana, quien se despide del ciclismo profesional.
Ruta
Viktória Chladonová cumple su sueño mundialista en Montreal; Juliana Londoño la colombiana más destacada
La ciclista eslovaca Viktória Chladoňová cumplió su mundialista al consagrarse campeona de ruta en la categoría Sub-23, tras imponerse en un dramático y emocionante final por las calles de Montreal. Chladoňová, de 19 años, supo resistir la enorme presión y los constantes ataques de sus rivales para colgarse la medalla de oro, mejorando la plata obtenida en la edición anterior y consolidándose como una de las máximas promesas del ciclismo femenino.
El desenlace de la exigente prueba de 134 kilómetros sobre el circuito del Mont Royal se definió en un vibrante mano a mano de infarto. Chladoňová «le aguó la fiesta» a la local, la canadiense Isabella Holmgren, quien intentó marcharse en solitario con un duro ataque a cuatro kilómetros de la meta y luego lanzó un potente esprint a falta de 100 metros. Sin embargo, la eslovaca reaccionó con una fuerza descomunal en los últimos metros para cruzar la línea de meta en primer lugar con un tiempo de 3 horas, 49 minutos y 10 segundos, dejando a Holmgren con la medalla de plata ante su propio público.
Detrás de la dupla que peleó por el arcoíris, la belga Fleur Moors se adjudicó la medalla de bronce al cruzar la meta en la tercera posición a 33 segundos de la ganadora, luego de ceder terreno en la última vuelta ante el ritmo demoledor de las punteras. El selecto grupo de las cinco mejores corredoras del mundo en esta categoría lo completaron la suiza Mara Winter, quien ocupó el cuarto lugar, y la australiana Talia Appleton, quien cerró el top 5 de la clasificación.
Por el lado de la participación colombiana, Juliana Londoño firmó una decorosa actuación al terminar en la casilla 17°, arribando a la meta a 3:40 de la nueva campeona mundial. La joven antioqueña se mantuvo en el pelotón principal durante gran parte del trayecto y entregó un notable esfuerzo en el ascenso para terminar como la mejor representante del país ya que Natalia Garzón y Angie Mariana Londoño no terminaron la prueba.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Sub-23 Femenina
*Prueba de de Fondo | Montreal – Montreal (134 km)
|1
|Viktória Chladoňová
|Eslovaquia
|3:49:10
|2
|Isabella Holmgren
|Canadá
|m.t.
|3
|Fleur Moors
|Bélgica
|0:33
|4
|Mara Winter
|Suiza
|0:33
|5
|Talia Appleton
|Australia
|0:33
|6
|Lore De Schepper
|Bélgica
|0:39
|7
|Katherine Sarkisov
|Estados Unidos
|1:10
|8
|Sidney Swierenga
|Canadá
|1:16
|9
|Justyna Czapla
|Alemania
|1:16
|10
|Mackenzie Coupland
|Australia
|1:46
|11
|Rosita Reijnhout
|Países Bajos
|1:47
|12
|Emily Dixon
|Australia
|1:50
|13
|Nienke Vinke
|Países Bajos
|2:04
|14
|Eleonora Ciabocco
|Italia
|2:05
|15
|Ava Holmgren
|Canadá
|3:40
|16
|Paula Ostiz
|España
|3:40
|17
|Juliana Londoño
|Colombia
|3:40
Ruta
Tobias Svarre asalta el liderato de la CRO Race 2026 con un soberbio triunfo en la tercera etapa
En un final vibrante y selectivo, el joven danés Tobias Svarre (Uno-X Mobility) firmó una espectacular victoria en la tercera etapa de la CRO Race 2026, disputada sobre 174,5 kilómetros entre las ciudades croatas de Krk y Labin. El pedalista escandinavo impuso condiciones en el exigente repecho adoquinado para adjudicarse su primer triunfo como profesional y, de paso, convertirse en el nuevo líder.
Svarre resistió el pulso frente a los favoritos y cruzó la línea de sentencia deteniendo el cronómetro en 4 horas, 10 minutos y 54 segundos. El italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) ingresó en la segunda posición con el mismo tiempo del ganador, mientras que el belga Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) completó el podio del día en la tercera casilla, cediendo 6 segundos.
Con este resultado, el Uno-X Mobility encadenó su segundo éxito consecutivo en la ronda croata tras el triunfo previo de Carl-Frederik Bévort, consolidando un inicio de carrera de ensueño y dejando a Svarre en una posición inmejorable para defender el liderato en los próximos días.
En cuanto a los dos colombianos en competencia Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en el puesto 27° a 1.18 del ganador, mientras que el hasta hoy líder, el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se retiró.
La prestigiosa carrera croata continuará este viernes con la cuarta etapa, otra jornada rompe-piernas de 160 kilómetros entre las ciudades de Pula y Rijeka, que incluye varios repechos y dos puertos montañosos categorizados.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Krk – Labin (174,5 km)
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|4:10:54
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:06
|4
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:29
|5
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:31
|6
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|7
|Johannes Herzog
|Uno-X Mobility
|+ 31
|8
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:31
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:37
|10
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:56
|27
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:18
|DNF
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|10:50:58
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:04
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|4
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:34
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:39
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:41
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:41
|8
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:47
|10
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|1:06
|23
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:28
Ruta
Marceli Bogusławski gana la quinta etapa del Tour del Lago Poyang con David Pita en el top 10
En un final a pura velocidad, el polaco Marceli Bogusławski (ATT Investments) se adjudicó la victoria en la quinta etapa del Tour del Lago Poyang, una exigente jornada de 147 kilómetros disputada en los alrededores del histórico monte Longhu, emblemático por ser una de las cunas del taoísmo.
Bogusławski hizo valer su potencia en el embalaje masivo para cruzar la línea de meta en primer lugar, superando al estonio Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) y al australiano Max Holgate (St George Continental Cycling Team), quienes se reportaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
La representación sudamericana tuvo una destacada actuación en el circuito, liderada por el ecuatoriano David Pita (Roojai Insurance Winspace), quien ingresó en el 9° puesto metiéndose en el selecto grupo del top 10. Su hermano, Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team), finalizó en la casilla 15°, mientras que el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) cruzó la meta en la posición 67° tras completar el recorrido con el pelotón principal.
En cuanto a la clasificación general individual, el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) siguió al comando. El segundo puesto lo ocupa el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) a 7 segundos del líder y el podio parcial lo completa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la sexta etapa, de las diez pactadas, que se diputará en el condado de Yongfeng con un recorrido totalmente llano de 117,2 kilómetros.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 5 | Mount Longhu – Mount Longhu (147 km)
|1
|Marceli Bogusławski
|ATT Investments
|2:29:29
|2
|Norman Vahtra
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|3
|Max Holgate
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|4
|Zhengke Ma
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
|5
|Alin Toader
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|6
|Lukas Vries
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|7
|Ean Cajucom
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|8
|Phuc Tran Trong
|Vietnam
|m.t.
|9
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|10
|Aaron Aus
|Quick Pro Team
|m.t.
|15
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
|67
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|13:05:22
|2
|Michał Pomorski
|ATT Investments
|0:07
|3
|Jonas Rapp
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:08
|4
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|0:17
|5
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:19
|6
|Niek Voogt
|ATT Investments
|0:28
|7
|Filip Řeha
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:35
|8
|Yoel Habteab
|BIKE AID
|0:40
|9
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:55
|10
|Cyrus Monk
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|1:09
|21
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|6:56
|59
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|21:45
|79
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|28:40