Ruta
Axel Laurence le gana el pulso a Igor Arrieta en el tercer capítulo de la Itzulia; Harold Tejada sube al 8° puesto de la general
En un final lleno de emociones, el francés Axel Laurence (Ineos Grenadiers) se impuso en la tercer etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, disputada sobre un trayecto de 152,8 kilómetros por los alrededores de la localidad de Basauri, en la provincia de Vizcaya, situada en la comarca del Gran Bilbao.
El corredor galo le ganó el duelo a sus compañeros de fuga. En el segundo puesto entró el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) con el mismo tiempo del ganador y en el tercer puesto ingresó el eritreo Natnael Tesfazion (Movistar Team) a 14 segundos.
Con relación a los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) volvió a ser el mejor de los escarabajos, ingresando en la casilla 21° a 1:04 del ganador, luego le siguió Sergio Higuita (XDS Astana Team) en el puesto 28°, mientras que Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) y Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL) llegaron rezagados.
En lo referente a la general, todo siguió igual en los primeros puestos con el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) al comando, escoltado por dos hombres del Red Bull – BORA – hansgrohe: el esloveno Primož Roglič 2° y el alemán Florian Lipowitz.
La Itzulia continuará este jueves con la disputa de la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas que llevará a los pedalistas por los alrededores del municipio de Galdakao, a lo largo de 167,2 kilómetros, en la de la provincia de Vizcaya.
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Basauri – Basauri (152,8 km)
|1
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|3:38:33
|2
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|3
|Natnael Tesfazion
|Movistar Team
|0:14
|4
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|0:14
|5
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:18
|6
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|0:21
|7
|Clément Braz
|Groupama-FDJ United
|0:24
|8
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:24
|9
|Guillaume Martin-Guyonnet
|Groupama-FDJ United
|0:24
|10
|Reuben Thompson
|Lotto-Intermarché
|0:34
|11
|Jardi Van Der Lee
|EF Education-EasyPost
|0:49
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:04
|28
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:04
|80
|Sergio Higuita
|INEOS Grenadiers
|6:21
|98
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|11:34
Clasificación General Individual
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|8:08:24
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:59
|3
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:08
|4
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:14
|5
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|2:27
|6
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|2:31
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|2:36
|8
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:48
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|3:01
|10
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|3:02
|18
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|4:34
|98
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|24:59
|100
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|29:12
Ruta
Clásica de Anapoima 2026: etapa y liderato para Brandon Vega tras la segunda jornada
La primera etapa en línea de la Clásica de Anapoima 2026 quedó en manos del pedalista bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness). La jornada recorrió 118 kilómetros por los alrededores del municipio que le pone nombre a la carrera.
El pedalista capitalino, que alcanzó su tercera victoria de la temporada, llegó a la meta en solitario dos segundos por delante de Robert Plazas (Team Sistecrédito). Tercero se reportó Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 11 segundos del ganador.
Con su victoria Vega desbancó del primer puesto al cundinamarqués Óscar Fernández (Nu Colombia) y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general transcurridas dos jornadas. El 2° puesto lo ocupa Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a tan solo 2 segundos.
La Clásica de Anapoima continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa en línea, que tendrá un recorrido de 118 kilómetros entre Anapoima y el Alto de la Cabra.
Ruta
Angie Mariana Londoño consigue su segundo triunfo consecutivo en la Clásica de Anapoima 2026
En otra gran actuación, Angie Mariana Londoño (Equipo Mixto) se impuso en la primera etapa en línea de la Clásica de Anapoima 2026. La pedalista antioqueña, que también ganó la crono, conquistó su segundo triunfo consecutivo en la ronda cundinamarquesa.
La victoria de la carmelitana en esta segunda jornada la cumplió después de 1 hora, 46 minutos y 8 segundos. En el segundo puesto arribó Lesly Aguirre (Team Boyacá es para Vivirla) y tercera ingresó Elvia Cárdenas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), las dos con el mismo tiempo de la ganadora.
La corredora paisa, que cruzó primero la meta luego de imponer sus condiciones como escaladora, logrando levantar los brazos en Anapoima, dio sus impresiones. “Bueno una etapa muy dura, gracias a Dios no hizo tanto calor. Quiero agradecer a mi compañera Shirley y al staff que me están apoyando en esta carrera y al equipo por permitirnos estar aquí”, dijo Castaño, al finalizar la jornada.
La ronda cundinamarquesa para mujeres continuará este jueves con la segunda etapa, una jornada montañosa entre Anapoima y el Alto de la Cabra, con 50 exigentes kilómetros.
Ruta
Tour de la Región Pays de la Loire: Ethan Vernon repite victoria al sprint y refuerza su liderato
Nuevo final al sprint en el Tour de la Región Pays de la Loire 2026 y por segunda vez en la carrera el británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) se llevó la victoria, en esta oportunidad en la segunda etapa disputada entre La Garnache y Les Sables-d’Olonnesobre con un recorrido de 153,6 kilómetros en terreno llano.
El lote controló la carrera en el tramo final, capturando a la fuga y dejando todo al embalaje, en el que el velocista inglés de nuevo ganó esta vez por delante del noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y del irlandés Sam Bennett (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los colombianos en competencia, Miguel Ángel Marín (EF Education – EasyPost) entró en el grupo principal en la casilla 47° con el mismo tiempo del ganador, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se reportó en el puesto 105° a más de un minuto del Vernon.
La carrera francesa continuará este jueves con la tercera etapa, una jornada ondulada de 199 kilómetros entre Avrillé y Sainte-Suzanne-et-Chammes, que incluye tres puertos de montaña categorizados.
Région Pays de la Loire Tour (2.Pro)
Resultados Etpapa 2 | La Garnache – Les Sables-d’Olonne (153,6 km)
|1
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|3:23:49
|2
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Sam Bennett
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|m.t.
|5
|Enrico Zanoncello
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|6
|Gianluca Pollefliet
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|7
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|8
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|m.t.
|9
|Joes Oosterlinck
|Van Rysel-Roubaix
|m.t.
|10
|Mathias Sanlaville
|CIC Pro Cycling Academy
|m.t.
|47
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|105
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:30
Clasificación General Individual
|1
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|7:20:09
|2
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|0:08
|3
|Martin Marcellusi
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:12
|4
|Simon Guglielmi
|St Michel – Preference Home – Auber93
|0:13
|5
|Lander Loockx
|Unibet Rose Rockets
|0:14
|6
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel – Euskadi
|,,
|7
|Noah Hobbs
|EF Education – EasyPost
|0:16
|8
|Sam Bennett
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|9
|Gabriele Bessega
|Team Polti VisitMalta
|0:19
|10
|Santiago Ferraro
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|91
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:50
|96
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – EasyPost
|4:05