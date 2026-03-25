Axel Laurance sale triunfador en el inicio de la Coppi e Bartali 2026

En una gran actuación, el francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) se quedó con la victoria en la jornada inaugural de la 41ª edición de la Semana Internacional Coppi e Bartali, que se disputó entre las localidades de Barbaresco y Barolo, en la región de Piamonte, con 161,1 kilómetros de recorrido.

El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, fue el más rapido en la definición. En la segunda posición arribó el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y tercero se clasificó el italiano Diego Ulissi (XDS Astana Team).

El primer día tuvo como protagonistas a ocho escapados: Patryk Goszczurny (Team Visma | Lease a Bike Development), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Gabriele Raccagni (Team Polti VisitMalta), Will Harding (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente), Ben Granger (Solution Tech NIPPO Rali), Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) y Mattia Ballerini (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), pero todos fueron neutralizados por el pelotón en la fase final.

La prestigiosa carrera italiana continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, una jornada en su mayoría llana de 158 kilómetros entre Lodi y Massalengo, que incluye tres puertos de tercera categoría.

Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)

Resultados Etapa 1 | Barbaresco – Barolo (161,1 km)