Axel Laurance ganó en Valdobbiadene y asumió el liderato de la Settimana Coppi e Bartali

El francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) ganó este sábado la cuarta etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, disputada entre Ponte di Piave y Valdobbiadene sobre 159,6 kilómetros. Con el triunfo, el corredor galo retomó el comando de una apretada clasificación general de la ronda italiana.

Laurance volvió a mostrarse sólido en la definición y sumó su segundo triunfo parcial en esta edición, después de imponerse en una jornada que volvió a resolverse entre los hombres más fuertes del grupo principal. El corredor del INEOS superó en meta al suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), segundo en la fracción y que le cedió el suéter de líder por escasos segundos.

La llegada a Valdobbiadene confirmó el buen momento del corredor francés, que ya había ganado en el arranque de la competencia y que ahora aprovechó esta nueva victoria para recuperar la camiseta de líder a una sola jornada del final.

La competencia que año a año conmemora a los dos grandes leyendas del ciclismo italiano, Fausto Coppi y Gino Bartali, se cerrará este domingo con la quinta etapa entre Cormons y Gemona del Friuli, sobre 165,5 kilómetros en un duelo de segundos entre la parte alta de la general.

Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)

Resultados Etapa 4 | Ponte di Piave – Valdobbiadene (159,6 km)

1 Axel Laurance INEOS Grenadiers 3:38:25 2 Mauro Schmid Team Jayco AlUla m.t. 3 Riccardo Lorello S.C. Padovani Polo Cherry Bank m.t. 4 Nicolò Arrighetti General Store – Essegibi – F.Lli Curia m.t. 5 Giovanni Bortoluzzi General Store – Essegibi – F.Lli Curia m.t. 6 Diego Ulissi XDS Astana Team m.t. 7 Tommaso Dati Team UKYO m.t. 8 Alessio Menghini Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone m.t. 9 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber m.t. 10 Federico Iacomoni Team UKYO m.t.

33 Juan Felipe Rodriguez EF Education – EasyPost m.t. 34 Alejandro Callejas Petrolike m.t. 39 Juan Diego Quintero Petrolike m.t. 45 Martín Santiago Herreño Bardiani CSF 7 Saber m.t. 60 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali m.t.

Clasificación General Individual

1 Axel Laurance INEOS Grenadiers 15:00:06 2 Mauro Schmid Team Jayco-AlUla 0:02 3 Tommaso Dati Team UKYO 0:10 4 Diego Ulissi XDS Astana Team 0:12 5 Adrien Boichis Red Bull-BORA-hansgrohe 0:20 6 Federico Iacomoni Team UKYO 0:20 7 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta 0:20 8 Samuele Battistella EF Education-EasyPost 0:20 9 Filippo Turconi Bardiani-CSF 7 Saber 0:20 10 Mark Donovan Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 0:20