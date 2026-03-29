Ruta
Axel Laurance ganó en Valdobbiadene y asumió el liderato de la Settimana Coppi e Bartali
El francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) ganó este sábado la cuarta etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, disputada entre Ponte di Piave y Valdobbiadene sobre 159,6 kilómetros. Con el triunfo, el corredor galo retomó el comando de una apretada clasificación general de la ronda italiana.
Laurance volvió a mostrarse sólido en la definición y sumó su segundo triunfo parcial en esta edición, después de imponerse en una jornada que volvió a resolverse entre los hombres más fuertes del grupo principal. El corredor del INEOS superó en meta al suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), segundo en la fracción y que le cedió el suéter de líder por escasos segundos.
La llegada a Valdobbiadene confirmó el buen momento del corredor francés, que ya había ganado en el arranque de la competencia y que ahora aprovechó esta nueva victoria para recuperar la camiseta de líder a una sola jornada del final.
La competencia que año a año conmemora a los dos grandes leyendas del ciclismo italiano, Fausto Coppi y Gino Bartali, se cerrará este domingo con la quinta etapa entre Cormons y Gemona del Friuli, sobre 165,5 kilómetros en un duelo de segundos entre la parte alta de la general.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
Resultados Etapa 4 | Ponte di Piave – Valdobbiadene (159,6 km)
|1
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|3:38:25
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|3
|Riccardo Lorello
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|m.t.
|4
|Nicolò Arrighetti
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|m.t.
|5
|Giovanni Bortoluzzi
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|m.t.
|6
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|m.t.
|8
|Alessio Menghini
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|m.t.
|9
|Filippo Turconi
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|10
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|m.t.
|33
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|34
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|m.t.
|39
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
|45
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|60
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|15:00:06
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:02
|3
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:10
|4
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|0:12
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:20
|6
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|0:20
|7
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|0:20
|8
|Samuele Battistella
|EF Education-EasyPost
|0:20
|9
|Filippo Turconi
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:20
|10
|Mark Donovan
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:20
|25
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|0:20
|30
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:20
|32
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:20
|34
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|0:20
|45
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|2:42
Ruta
Escarabajos por el mundo: un repaso a los últimos resultados de los colombianos
Como es costumbre, la redacción de RMC hace un resumen de la actuación de los ciclistas colombianos alrededor del mundo, con los escarabajos que compitieron en carreras disputadas en territorio europeo.
Los corredores nacionales siguen sumando kilómetros, compitiendo en pruebas que se corrieron en Italia, España, Portugal y Bélgica. Para rescatar lo hecho por Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), quien terminó 11° en la edición 105 de Volta a Catalunya.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados finales de los pedalistas nacionales en las diferentes competencias que se llevaron a cabo en varia naciones europeas.
Resultados Volta a Catalunya (España)
*Carrera de siete días
|11
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|6:15
|34
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|20:11
|42
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|27:47
|52
|Einer Rubio
|Movistar Team
|34:44
|119
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:19:24
Resultados Settimana Internazionale Coppi e Bartali (Italia)
*Carrera de cinco días
|19
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|1:11
|25
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|1:36
|32
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|2:03
|41
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|4:53
|46
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|7:45
Resultados Volta ao Alentejo (Portugal)
*Carrera de cinco días
|16
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:47
|17
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:54
|69
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|23:20
Resultados In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (Bélgica)
*Carrera de un día
|DNF
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|No finalizó
Ruta
Dominio colombiano en el Tour Andina 2026 con Anthuar González de campeón y Kevin Peñaloza 3°
En una jornada marcada por la velocidad y la estrategia, el ciclista Anthuar González, representante del Team Group Sol TGS, se consagró como el nuevo campeón del Tour Andina 2026 tras completarse la tercera y última etapa de la competición venezolana.
La etapa que bajó el telón de este evento ciclístico fue un circuito de 73,2 kilómetros disputado este domingo que fue ganada por Rafael Campos (Bandes – Gobernación de La Guaira), quien detuvo el cronómetro en 1:42:50. El venezolano le ganó en un final ajustado al colombiano Kevin Peñaloza y a su compatriota Rousbelth Rojas, ambos del Team Fam Level Up.
A pesar del triunfo de etapa por parte de Campos, no le alcanzó, para destronar a un sólido y gran protagonista de la carrera, el pedalista colombiano Anthuar González, quien finalmente se quedó con la camisa amarilla de líder acumulando un tiempo total de 3:42:29. González mantuvo su ventaja de 50 segundos sobre su escolta más cercano, Rafael Campos, y de casi cuatro minutos sobre su coterráneo Kevin Peñaloza, quien ocupó la tercera casilla de la general.
El escarabajo no se conformó con el cetro de campeón sino que además el corredor del equipo neogranadino también se quedó con las camisetas de los sprints y de la de montaña.
De este modo la premiación fue a parar a las arcas de los clubes colombianos en su gran mayoría, mientras que los dirigidos por el cubano/venezolano Gil Cordobés, venidos del Estado La Guaira, fueron los mejores en categoría juvenil con Rafael Campos, quien fue el campeón en esta modalidad.
Clasificación General Individual
|1
|Anthuar González *Colombia
|Team Group Sol TGS
|3:42:29
|2
|Rafael Campos
|Bandes – Gobierno La Guaira
|0:50
|3
|Kevin Peñaloza *Colombia
|Team Fam Level Up
|3:33
|4
|Emmanuel Cáceres
|Team Group Sol TGS
|5:12
*Con Información Carlos Alexis Rivera
Ruta
Así quedaron los tres colombianos en la general final de la Volta Alentejo
La edición 43 de la Volta Alentejo, en la que participaron tres colombianos, llegó a su fin después de cinco etapas, donde el portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling) hizo respetar la casa y se coronó campeón.
Luego cinco entretenidos días de competencia en la carrera lusa, el pedalista zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling), terminó como el mejor escarabajo en la casilla 16° a 2:39 de su compañero de equipo.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la general final y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera portuguesa en la que corrieron tres corredores nacionales con una victoria de etapa de Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn).
Clasificación General Final
|1
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|15:43:43
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|0:46
|3
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|4
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:55
|5
|Magnus Carstensen
|EF Education – Aevolo
|0:59
|6
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|1:05
|7
|Zac Marriage
|NSN Development Team
|1:13
|8
|Ibai Villate
|Movistar Team Academy
|1:36
|9
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|1:41
|10
|Aleksandr Grigorev
|Efapel Cycling
|2:00
|11
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|2:02
|12
|José Neves
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:03
|13
|Enea Sambinello
|UAE Team Emirates Gen Z
|2:05
|14
|Ben Morin
|NSN Development Team
|2:24
|16
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:39
|17
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:54
|69
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|23:30