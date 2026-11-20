Ruta
“Aún tengo mucho por dar en el ciclismo europeo”: Sergio Higuita sobre su llegada al Caja Rural
El próximo año seremos testigos de un nuevo capítulo en la trayectoria europea de Sergio Higuita. Tras consolidarse durante varias temporadas en escuadras del World Tour, el corredor antioqueño asumirá un nuevo reto profesional al unirse a las filas del Caja Rural-Seguros RGA, tradicional conjunto español perteneciente a la segunda división, catalogada UCI ProTeam.
A sus 29 años, y mientras se alista para disputar su novena temporada en el viejo continente, el pedalista manifiesta sentirse pleno y con mucho terreno por conquistar en el pelotón internacional. Este fichaje le brinda un importante impulso anímico, ya que llega a una estructura deportiva que respalda plenamente su talento y confía en sus capacidades.
Para el escalador paisa, este movimiento no representa en absoluto un retroceso deportivo tras su paso por estructuras como el EF Education EasyPost, el Red Bull-BORA-hansgrohe y el XDS Astana. Por el contrario, ve en la formación española una plataforma competitiva ideal para mantenerse vigente en la élite, respaldada por una sólida trayectoria en el calendario internacional.
“Aún tengo mucho por dar, lo primordial para mí es seguir en el ciclismo europeo. El Caja Rural es un equipo con mucha historia, que disputa grandes carreras y que puede tener presencia en un calendario de alto nivel, incluso en competencias World Tour. Es un proyecto que me gusta y me recuerda mucho lo que viví en el Fundación Euskadi”, dijo Higuita en diálogo con El Colombiano.
Ruta
Boyacá acogerá el Campeonato Nacional de Ruta 2027
El departamento de Boyacá será el escenario del Campeonato Nacional de Ruta 2027, que se disputará del 3 al 7 de febrero y reunirá a los principales talentos del ciclismo colombiano en las categorías élite, Sub-23, junior y prejuvenil, tanto en damas como en varones.
La confirmación de la sede se realizó este viernes, luego de la reunión sostenida entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano; el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el director de Indeportes Boyacá, Fernando López, quienes avanzaron en los aspectos relacionados con la organización del certamen nacional.
Las competencias recorrerán diferentes municipios del departamento, entre ellos Sotaquirá, Oicatá, Firavitoba, Sora, Cucaita, Chivata, Paipa y el Pantano de Vargas, además de Tunja, que también hará parte del trazado de esta edición del campeonato.
De esta manera, Boyacá volverá a convertirse en punto de encuentro del ciclismo nacional, con un evento que reunirá a corredores de distintas generaciones y regiones del país, en una cita que permitirá disputar los títulos nacionales de ruta y exhibir el talento de las nuevas promesas de esta disciplina.
Durante cinco jornadas, los ciclistas colombianos competirán por las medallas y los títulos nacionales en las diferentes categorías y modalidades programadas.
Con esta designación, la Federación Colombiana de Ciclismo y las autoridades departamentales comienzan el camino hacia una nueva edición del Campeonato Nacional de Ruta, que tendrá como protagonista a Boyacá, una región de amplia tradición y reconocimiento dentro de la historia del ciclismo colombiano, que recibió este certamen por última vez en la temporada 2024.
*Con Información de Fedeciclismo
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Richard Carapaz se inclina ligeramente por correr el Giro de Italia en 2027
La superestrella ecuatoriana Richard Carapaz afrontará en 2027 un nuevo desafío en su carrera profesional. Tras dejar las filas del EF Education-Easy Post y firmar con el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta, el ecuatoriano le concedió una entrevista al comentarista español Javier Ares, donde habló de su próxima temporada.
“Por el momento, me inclino ligeramente por el Giro, pero esperaremos un poco para ver cómo transcurre la primera parte de la temporada. No conozco mi calendario al detalle, pero espero regresar allí”, dijo Carapaz.
Su gran deseo para el próximo año es regresar a la Corsa Rosa, carrera que le ha dado las mayores alegrías de su trayectoria deportiva. En 2019, con el equipo Movistar Team, se consagró campeón, mientras que fue segundo en 2022 y tercero en 2025. Este año, no pudo acudir por culpa de una lesión.
“En el Tour sabemos que hay tres o cuatro corredores capaces de pelear por la victoria y Pogacar está claramente por encima de los demás. En el Giro, creo que la batalla será más equilibrada”, añadió el pedalista ecuatoriano.
Asimismo, el corredor suramericano no descartó la posibilidad de participar en dos Grandes Vueltas. “El equipo obviamente desea que participe en el Tour de Francia al más alto nivel. Si tengo la oportunidad, sin duda la aprovecharé. Al igual que hice este año, ya sea luchando por estar entre los 10 primeros, vistiendo el maillot de lunares o intentando ganar etapas. Lo daré todo, al 100%”, concluyó Carapaz.
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México vuelve al mapa del ciclismo internacional: el Mex Tour 2027 presentó su recorrido
El ciclismo latinoamericano sumará un nuevo e importante atractivo con el Mex Tour 2027, una competencia de categoría UCI 2.1 que busca rescatar el prestigio y la tradición de la recordada Vuelta a México. Los detalles de esta nueva cita ciclística, que contará con un exigente formato de cinco etapas, fueron revelados por Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista Mexicana, quien confirmó las fechas, las ciudades sede y las rutas que integrarán el evento.
La estrategia detrás del calendario responde a una visión diseñada para captar la atención de las principales escuadras del pelotón internacional que también estará en el Tour Colombia. La intención central de los organizadores es atraer a los equipos que viajen al continente para disputar ambas pruebas, replicando la exitosa fórmula logística que en su momento aplicó la Vuelta a San Juan en Argentina.
En el plano deportivo, la carrera tendrá su epicentro en Puebla, aunque la caravana también recorrerá localidades de Veracruz, Córdoba y Cuernavaca. La primera jornada pondrá a prueba a los escaladores con un final en ascenso, seguida de una segunda etapa diseñada sobre un circuito. Para el tercer día de competencia se ha previsto otro ascenso de importancia; aunque la organización aún evalúa si la línea de meta se situará en la cima o tras un descenso.
La definición de la clasificación general vivirá un punto clave en la cuarta jornada con la disputa de una cronoescalada, antes de dar paso al cierre oficial en la Ciudad de México. Esta quinta y última etapa adoptará un perfil más ceremonial, inspirado en el tradicional cierre del Tour de Francia en los Campos Elíseos, brindando así un espacio para el homenaje al virtual campeón y una clara oportunidad de victoria para los velocistas.
Como antesala a esta vuelta por etapas, el calendario mexicano abrirá el 17 de enero con la Clásica de la República, prueba de un día que también se celebrará en la capital mexicana. A diferencia del cierre del Mex Tour, esta clásica presentará un trazado mucho más exigente y selectivo, propicio para resolverse mediante un sprint reducido, compartiendo además un sector de su recorrido con la fracción final de la carrera por etapas.
RECORRIDO MEX TOUR 2027
19 de enero | Etapa 1: Veracruz – Cordoba (120 km)
20 de enero | Etapa 2: Circuito en Puebla
21 de enero | Etapa 3: Puebla – Cuernavaca (160 km)
22 de enero | Etapa 4: Cuernavaca – Tres Marías (19 km) – CRI
23 de enero | Etapa 5: Circuito en Ciudad de México