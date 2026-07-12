Audax Internacional MTB Series: Jhonatan Botero ganó la prueba del Cross Country Olímpico en la competencia UCI

El municipio de Tópaga fue escenario de una emocionante jornada de ciclomontañismo con la realización de la séptima válida de la Copa Boyacá Raza de Campeones, evento que reunió a decenas de jóvenes talentos y pedalistas de diferentes municipios del departamento.

La competencia, que se desarrolló en medio de exigentes condiciones de terreno y altimetría, puso a prueba la resistencia, técnica y preparación de los corredores en cada una de las categorías, consolidando esta valida como una de las principales vitrinas del ciclismo formativo en Boyacá.

En la categoría infantil, Juan José González, de la Escuela Pedaleando por un Sueño Alcaldía Sámaca, se quedó con el primer lugar tras registrar un tiempo de 22 minutos y 53 segundos, seguido por Miguel Ángel Méndez y Julián Stiven Ríos, ambos representantes de Pedaleando por Ventaquemada.

Por su parte, en damas menores, Sara Edith Lozano, del equipo Talentos Chiquinquireños BRC, se llevó la victoria con un tiempo de 44:21, demostrando un alto nivel competitivo. En esta misma categoría, Linda Alejandra Beltrán y Sara Stefanya Atará completaron el podio.

En damas mayores, la victoria fue para Diana Carolina Pinilla, del Team Boyacá es para Vivirla, quien impuso su ritmo durante toda la competencia para cruzar la meta en el primer lugar.

Las categorías formativas también dejaron grandes emociones. En prejuvenil A, Sergio Mateo Castellanos se destacó con una sólida actuación, mientras que en prejuvenil B y juvenil se evidenció el crecimiento deportivo de los nuevos talentos del departamento, con participación destacada de escuelas de ciclismo y clubes de diferentes municipios.

En la categoría junior, Juan Camilo Aponte fue el más rápido de la jornada, representando a la Escuela Pedaleando por un Sueño Alcaldía Sámaca, consolidando el buen momento de esta cantera deportiva.

Finalmente, en la categoría open, Yimer Alejandro Antonio Solano, del Team Boyacá es para Vivirla, se coronó campeón con un tiempo de 1:00:05, en una de las pruebas más exigentes del día, seguido por Javier Fernando Torres Ramírez y Jairo Alejandro Hernández Murcia.

El evento contó con el apoyo de diferentes clubes, escuelas de formación y entidades locales, quienes continúan apostándole al crecimiento del ciclismo como motor de transformación social y deportiva en la región.

*Con información Prensa Indeportes Boyacá