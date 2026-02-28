¡Asombroso! Paul Seixas impone su ley en la Faun Ardeche Classic con Egan Bernal 7°

En estupenda actuación, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) mostró toda su clase para llevarse la victoria en la Faun-Ardèche Classic 2026. El pedalista francés llegó en solitario a la meta, tras recorrer los 187,6 kilómetros en los alrededores de Guilherand-Granges, un trayecto que incluyó once repechos categorizados.

La carrera de un día sirvió para que el corredor galo se llevará su segunda victoria de la temporada. El podio de la prueba francesa lo completaron el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) y el localLenny Martínez (Bahrain Victorious).



Egan Bernal terminó 7° en la Faun Ardeche Classic 2026. (Foto © Ineos Grenadiers)

En cuanto a los colombianos, el mejor fue Egan Bernal (Ineos Grenadiers) en la 7° posición a 2:34 del ganador, mientras que Diego Pescador (Movistar Team) finalizó en la casilla 14° y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) se reportó en puesto 21°.

La tradicional clásica contó con un exigente trayecto rompe-piernas. A menos de treinta kilómetros de la meta, los corredores afrontaron dos veces el Val d’Enfer (1.5 km al 10.3%), seguido del Mur de Costebelle (0.3 km al 8%).

Resultados Faun-Ardèche Classic (1.Pro)

Guilherand-Granges – Guilherand-Granges (187,6 km)