Ruta

Así van los cuatro colombianos en el Tour de Omán luego de la tercera jornada

Publicado

Hace 4 mins

el

El boyacense Nairo Quintana se metió al top 10 de la clasificación general individual del Tour de Omán 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
Ciclo-Retro: los escarabajos que ganaron de forma consecutiva la prueba de ruta en los campeonatos nacionales

Publicado

Hace 24 mins

el

9 febrero, 2026

Por

Sergio Luis Henao y Jarlinson Pantano,en el podio de Nacional de ruta 2017
El antioqueño Sergio Luis Henao, en el podio como campeón nacional en 2017. (Foto © RMC)
Ruta

Mauro Schmid gana tercera etapa del Tour de Omán y se pone líder; Diego Pescador y Nairo Quintana en el top 10 de la general

Publicado

Hace 1 hora

el

9 febrero, 2026

Por

El suizo Mauro Schmid ganó la tercera etapa del Tour de Omán 2026. (Foto © Tour of Oman)
Ruta

"Será un gran honor vestir la camiseta tricolor de nuevo, una gran responsabilidad": Egan Bernal tras coronarse bicampeón nacional de ruta

Publicado

Hace 2 horas

el

9 febrero, 2026

Por

El zipaquireño Egan Bernal, en el podio luciendo el tricolor y la medalla de oro como bicampeón nacional de ruta. (Foto © FCC)
