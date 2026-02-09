Ruta
Así van los cuatro colombianos en el Tour de Omán luego de la tercera jornada
La edición 15 del Tour de Omán, en la que siguen en competencia cuatro colombianos, vivió su tercera jornada, una etapa de perfil ondulado con 191,3 kilómetros disputada entre Samail y Eastern Mountain. En el primer duelo serio de los escaladores, dos escarabajos lograron clasificarse en el top 15.
Transcurridas tres fracciones de la carrera del Oriente Medio, el pedalista quindiano Diego Pescador se convirtió en el mejor colombiano de la general, en el 5° puesto a 17 segundos del nuevo líder, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de los pedalistas nacionales, en la prueba por etapas del calendario UCI, luego de tres días de comptencia.
Clasificación de los colombianos
|5
|34
|▲29
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:17
|10
|28
|▲18
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:30
|106
|99
|▼7
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|26:54
|107
|100
|▼7
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|26:58
Ruta
Ciclo-Retro: los escarabajos que ganaron de forma consecutiva la prueba de ruta en los campeonatos nacionales
Luego de una nueva edición de la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ruta ganada por Egan Bernal, el zipaquireño de 29 años se unió a un pequeño grupo de corredores que cuentan con título consecutivo en la competencia que entrega el tricolor nacional.
Con su victoria Bernal se convirtió en el quinto ciclista colombiano en coronarse dos veces campeón de la prueba de gran fondo en la categoría élite de forma consecutiva. Desde la primera edición que se corrió en 1946, Efraín Forero fue el primer pedalista en ganarla en dos ocasiones, en 1953 y 1954.
A continuación la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los cinco escarabajos que salieron campeones de forma consecutiva en la prueba de ruta en los nacionales de ciclismo.
EGAN BERNAL – CAMPEÓN 2025 Y 2026
SERGIO LUIS HENAO – CAMPEÓN 2017 Y 2018
JORGE LEÓN OTALVARO – CAMPEÓN 1991 Y 1992
REYNEL MONTOYA – CAMPEÓN 1987, 1988 Y 1989
EFRAÍN FORERO – CAMPEÓN 1953 Y 1954
Ruta
Mauro Schmid gana tercera etapa del Tour de Omán y se pone líder; Diego Pescador y Nairo Quintana en el top 10 de la general
En un final cuesta arriba, Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) se llevó la victoria en la tercera etapa del Tour de Omán 2026, una jornada de perfil ondulado con 191,3 kilómetros, disputada entre Samail y Eastern Mountain.
El pedalista suizo, que alcanzó su segunda victoria del año en el Oriente Medio, sacó a relucir sus dotes de escalador para vencer claramente al italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) y al noruego Martin Tjøtta (Uno-X Mobility), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, Diego Pescador (Movistar Team) ingresó en el 6° puesto y Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó en la casilla 11°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportaron en el ‘gruppetto’ a más de 12 minutos del vencedor.
En cuanto a la clasificación general, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) pasó al comando con 4 y 9 segundos de ventaja sobre Christian Scaroni (XDS Astana Team) y Martin Tjøtta (Uno-X Mobility). Diego Pescador (Movistar Team) subió al 5° puesto y Nairo Quintana (Movistar Team) entró al top 10°.
La carrera del Oriente Medio continuará este martes con la cuarta etapa, saliendo de Samail para terminar en Eastern Mountain con 191,3 kilómetros de recorrido llano, en un trayecto que no tendrá ningún obstáculo montañoso.
Tour of Oman (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Samail «Al Fayhaa Resthouse» – Eastern Mountain (191,3 km)
|1
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|4:13:17
|2
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|,,
|3
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:03
|4
|Sebastian Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|5
|Thomas Bonnet
|TotalEnergies
|0:07
|6
|Diego Pescador
|Movistar Team
|,,
|7
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|0:11
|8
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|9
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|0:15
|10
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|0:18
|11
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:20
|12
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|0:22
|13
|Louis Rouland
|Cofidis
|,,
|14
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|15
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:29
Clasificación General Individual
|1
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|13:01:01
|2
|Scaroni Christian
|XDS Astana Team
|0:04
|3
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:09
|4
|Sebastian Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:13
|5
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:17
|6
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:21
|7
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|,,
|8
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|0:25
|9
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|0:28
|10
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:30
|11
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:32
|12
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|13
|Louis Rouland
|Cofidis
|,,
|14
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:39
|15
|Roger Adrià
|Movistar Team
|0:44
Ruta
“Será un gran honor vestir la camiseta tricolor de nuevo, una gran responsabilidad”: Egan Bernal tras coronarse bicampeón nacional de ruta
El formidable rutero Egan Bernal se coronó campeón nacional de ruta por segundo año consecutivo. Gesta que no conseguía un zipaquireño desde hace 72 años cuando su paisano Efraín Forero Triviño lo hiciera en 1953 y 1954.
“La emoción de correr aquí, frente a mi gente, es increíble. Tengo muchos sentimientos encontrados hoy. Zipaquirá es mi hogar, mi origen, y competir aquí, recorrer varias veces los puertos que hicimos de niños y ver a toda la gente de Zipaquirá apoyándome, animándome no solo a mí, sino a todos los corredores, es algo muy hermoso y realmente dice mucho del municipio y Cundinamarca aquí en la Catedral de Sal”, dijo Bernal, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo afrontó con sapiencia el exigente recorrido de 207 kilómetros en su ciudad natal, Zipaquirá. Bernal y su paisano Brandon Rivera, quien ganó la medalla de oro en la contrarreloj, trabajaron en equipo durante toda la carrera.
“Será un gran honor vestir la camiseta tricolor de nuevo, una gran responsabilidad y trataré de dar lo mejor de mí. Fue una carrera muy disputada. En algún momento, pensé que no lo estaba haciendo bien, sentí que todos del World Tour estaban muy fuertes”, concluyó el zipaquireño de 29 años.