Así van los cuatro colombianos en el Tour de Omán luego de la tercera jornada

La edición 15 del Tour de Omán, en la que siguen en competencia cuatro colombianos, vivió su tercera jornada, una etapa de perfil ondulado con 191,3 kilómetros disputada entre Samail y Eastern Mountain. En el primer duelo serio de los escaladores, dos escarabajos lograron clasificarse en el top 15.

Transcurridas tres fracciones de la carrera del Oriente Medio, el pedalista quindiano Diego Pescador se convirtió en el mejor colombiano de la general, en el 5° puesto a 17 segundos del nuevo líder, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de los pedalistas nacionales, en la prueba por etapas del calendario UCI, luego de tres días de comptencia.

Clasificación de los colombianos