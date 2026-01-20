Ruta
Así van las colombianas en la general del Tour El Salvador; Paula Patiño la mejor en el Top 5
La carrera centroamericana, Tour El Salvador 2026, que cuenta con la participación de 14 colombianas, vivió su tercera etapa en línea, un parcial ondulado de 89,4 kilómetros con final en el Bulevar Claudia Lars.
Transcurridas una contrarreloj y tres etapas en línea de la ronda salvadoreña, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se convirtió en la mejor colombiana en el 5° puesto a 9 segundos de la líder, la española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general con las posiciones de todos las pedalistas nacionales en la carrera salvadoreña femenina, a un día del final.
Tour El Salvador 2026 – Clasificación General de las Colombianas
|5
|8
|▲3
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:09
|8
|12
|▲4
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:10
|18
|29
|▲11
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|3:28
|20
|7
|▼13
|Jannie Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|3:33
|23
|35
|▲12
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|3:37
|25
|20
|▼5
|Natalia Muñoz
|Pato Bike BMC Team
|3:54
|26
|21
|▼5
|María Ángelica Delgado
|Core Racing
|3:56
|31
|31
|–
|Luciana Osorio
|Selección Colombia
|6:56
|33
|34
|▲1
|Vanesa Zuluaga
|Selección Colombia
|7:01
|45
|40
|▼5
|Adriana Blas
|Castelli Deluxe RedHook
|11:53
|46
|41
|▼5
|Valentina Quintero
|Core Racing
|,,
|58
|61
|▲3
|Yaletsa Valentina Marín
|Selección Colombia
|18:29
|61
|62
|▲1
|Michelle Narváez
|Azteca Cycling Team
|25:35
|62
|63
|▲1
|Luisa Fernanda Naranjo
|Core Racing
|26:53
Guaduas se alista para recibir al pelotón nacional en la tradicional Copa Policarpa Salavarrieta
El Alcalde de Guaduas Diego Jiménez, la directora de la oficina de deportes Angela González y el exciclista Adolfo Rico, invitan al pelotón nacional a participar este sábado 24 de enero de una nueva edición de la Copa Policarpa Salavarrieta.
La tradicional competencia, que hace parte de la programación y celebración de los 230 años del natalicio de la Heroína de la Independencia de Colombia, se realizará en el barrio Mirador a partir de las 8 de la mañana.
El evento ciclístico, que sirve de preparación para los Campeonatos Nacionales Ruta, espera contar con la presencia de grandes figuras nacionales. Los actuales campeones son el boyacense Robinson López en la categoría élite y el antioqueño David Esteban Hoyos entre los Sub-23.
Últimos Ganadores de la Copa Policarpa Salavarrieta
2025 – Élite: Robinson López y Sub-23: Esteban Hoyos
2023 – Élite: Luis Carlos Chía y Sub-23: Santiago Ábreo
2022 – Élite: Wilson Rodríguez y Sub-23: Óscar Téllez
2020 – Élite: Róbigzon Oyola y Sub-23: Camilo Ardila
Tour El Salvador: Catalina Soto repite victoria y la española Ainara Albert sigue líder a un día del final
En un final a pura velocidad, la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) volvió a repetir victoria tal y como lo hizo en la jornada inaugural, esta vez en la tercera etapa en línea.
La pedalista suramericana fue la más rapida en la definición al sprint para llevarse otro triunfo, su segundo en la ronda salvadoreña, luego recorrer 89,4 kilómetros entre las localidades de Santa Tecla y La Libertad. La colombiana Paula Patiño entró en la 4° posición con el mismo tiempo de su compañera de equipo.
En cuanto a la clasificación general, todo se mantuvo igual en las primeras posiciones con la española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team) en los más alto del podio a un día del final. El segundo puesto lo ocupa la italiana Giorgia Vettorello, mientras que la antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) subió al 5° puesto.
La carrera salvadoreña vivirá su última y cuarta etapa este miércoles, con una otra jornada ondulada de 94,1 kilómetros por los alrededores de la ciudad capital del departamento cafetero de Santa Ana, donde conoceremos a la sucesora de la suiza Elena Hartmann, campeona del año pasado.
Tour El Salvador (2.1)
Resultados Etapa 3 | San Salvador – Bulevar Claudia Lars (89,4 km)
|1
|Catalina Soto
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:28:13
|2
|Yanina Kuskova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|3
|Qiuying Zhou
|XDS China Women Cycling Team
|,,
|4
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|5
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|6
|Irene Cagnazzo
|Vini Fantini – BePink
|,,
|7
|Yelizaveta Sklyarova
|ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega
|,,
|8
|Idoia Eraso
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|9
|Anastasiya Samsonova
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|10
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|7:03:04
|2
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:04
|3
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|4
|Anastasiya Samsonova
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:06
|5
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:09
|6
|Yelizaveta Sklyarova
|ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega
|,,
|7
|Idoia Eraso
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|8
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:10
|9
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:12
|10
|Yanina Kuskova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:15
Tour Down Under 2026: así se clasifican en la general los ecuatorianos y colombianos en el inicio de la carrera australiana
La edición 26 del Tour Down Under, que cuenta con la participación de tres ecuatorianos y dos colombianos, arrancó este martes en Australia, en la ciudad costera de Adelaida con un prólogo de 3,6 kilómetros.
Luego de la jornada inaugural, el británico Samuel Watson (Ineos Grenadiers) se convirtió en el primer líder con una ventaja de un segundo sobre su más inmediato perseguidor, su compatriota Ethan Vernon (NSN Cycling Team).
Transcurrido el primer día de competencia de la carrera australiana, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) fue el suramericano más destacado en la casilla 23°, mientras que el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor colombiano, en el puesto 68° a 16 segundos de Watson.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas suramericanos en la general, luego de cumplirse el prólogo.
Los Suramericanos en la Clasificación General
|23
|Jhonatan Narváez *Ecuador
|UAE Team Emirates – XRG
|0:08
|60
|Jefferson Cepeda *Ecuador
|Movistar Team
|0:15
|68
|Santiago Buitrago *Colombia
|Bahrain – Victorious
|0:16
|73
|Juan Sebastián Molano *Colombia
|UAE Team Emirates-XRG
|0:18
|115
|Jefferson Alexander Cepeda *Ecuador
|EF Education-EasyPost
|0:24