Así van las colombianas en la general del Tour El Salvador; Paula Patiño la mejor en el Top 5

Publicado

Hace 3 mins

el

La antioqueña Paula Patiño, la mejor colombiana en el Tour El Salvador 2026. (Foto © Laboral Kutxa - Fundación Euskadi)
Ruta

Guaduas se alista para recibir al pelotón nacional en la tradicional Copa Policarpa Salavarrieta

Publicado

Hace 53 mins

el

20 enero, 2026

Por

Óscar Téllez ganando la XVI Copa Policarpa Salavarrieta en la categoría sub-23. (Foto © Escuela de Ciclismo Adolfo Rico)
Ruta

Tour El Salvador: Catalina Soto repite victoria y la española Ainara Albert sigue líder a un día del final

Publicado

Hace 2 horas

el

20 enero, 2026

Por

La chilena Catalina Soto ganó la tercera etapa en línea del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)
Ruta

Tour Down Under 2026: así se clasifican en la general los ecuatorianos y colombianos en el inicio de la carrera australiana

Publicado

Hace 3 horas

el

20 enero, 2026

Por

El ecuatoriano Jhonatan Narváez, el mejor suramericano en el inicio del Tour Down Under 2026. (Foto © UAE)
