Así se clasificaron los suramericanos en la cuarta prueba de la Challenge de Mallorca 2026

La edición 23 del Trofeo Andratx – Pollença, que contó con la participación de cinco pedalistas suramericanos, vivió la cuarta prueba de la Challenge de Mallorca que se disputó entre la localidad de Andratx y el Mirador d’Es Colomer con 121,5 kilómetros de recorrido montañoso.

El colombiano Diego Pescador (Movistar Team) se destacó y terminó nuevamente como el mejor suramericano, en el 9° puesto a 2:28 del nuevo campeón, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Otro de los suramericanos destacados fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), reportándose en el puesto 11° a 3.29 de Evenepoel, mientras que el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) ingresó en la casilla 37° y el colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó 43°.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación final de los dos colombianos, un ecuatoriano, un uruguayo y un venezolano que participaron en el Trofeo Andratx – Pollença 2026, que en 2021 ganó el boyacense Winner Anacona.

Trofeo Andratx – Pollença 2026 – Clasificación Final de los 5 suramericanos