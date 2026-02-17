Así se clasifican los cuatro colombianos en el UAE Tour 2026 tras la contrarreloj; Harold Tejada en el Top 20

La octava edición del UAE Tour, que cuenta con la participación de 4 colombianos, tuvo su segunda etapa, una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros en la isla de Al Hudayriyat.

Tras las dos primeras jornadas de la ronda árabe, el pedalista huilense Harold Tejada, del XDS Astana Team, se mantuvo como el mejor colombiano en el Top 20° a 39 segundos del líder, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), ganador de la crono.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en el inicio de la carrera de los Emiratos Árabes Unidos, tras dos jornadas.

Clasificación General de los Colombianos en el UAE Tour