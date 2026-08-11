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Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Santiago Umba escaló más de 25 posiciones

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Hace 2 horas

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El boyacense Santiago Umba mejoró 28° puestos en el escalafón de la UCI tras su actuación en el Tour de Kahramanmaraş 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)
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Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: ¡Intratable! Wilmar Paredes prende el turbo y suma su cuarta victoria

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El antioqueño Wilmar Paredes también ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Tercer triunfo de Víctor Benareau en la Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha con Juan Pablo Ortega en el 6° puesto

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El suizo Víctor Benareau, ganador de las tres etapas disputadas de la Vuelta Ciclista Castilla - La Mancha 2026. (Foto © Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural)
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Santiago Buitrago cambia sorpresivamente de equipo y desembarca en el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta

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11 agosto, 2026

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El corredor capitalino Santiago Buitrago dejará el Bahrain Victorious al final de la temporada. (Foto RMC © Gilberto Chocce)
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