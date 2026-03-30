Así quedaron los tres colombianos en la general final de la Volta Alentejo

En una jornada marcada por la velocidad y la estrategia, el ciclista Anthuar González, representante del Team Group Sol TGS, se consagró como el nuevo campeón del Tour Andina 2026 tras completarse la tercera y última etapa de la competición venezolana.

La etapa que bajó el telón de este evento ciclístico fue un circuito de 73,2 kilómetros disputado este domingo que fue ganada por Rafael Campos (Bandes – Gobernación de La Guaira), quien detuvo el cronómetro en 1:42:50. El venezolano le ganó en un final ajustado al colombiano Kevin Peñaloza y a su compatriota Rousbelth Rojas, ambos del Team Fam Level Up.



Rafael Campos, Anthuar González, Kevin Peñaloza, en el podio del Tour Andina 2026. (Foto © Tour Andina)

A pesar del triunfo de etapa por parte de Campos, no le alcanzó, para destronar a un sólido y gran protagonista de la carrera, el pedalista colombiano Anthuar González, quien finalmente se quedó con la camisa amarilla de líder acumulando un tiempo total de 3:42:29. González mantuvo su ventaja de 50 segundos sobre su escolta más cercano, Rafael Campos, y de casi cuatro minutos sobre su coterráneo Kevin Peñaloza, quien ocupó la tercera casilla de la general.

El escarabajo no se conformó con el cetro de campeón sino que además el corredor del equipo neogranadino también se quedó con las camisetas de los sprints y de la de montaña.

De este modo la premiación fue a parar a las arcas de los clubes colombianos en su gran mayoría, mientras que los dirigidos por el cubano/venezolano Gil Cordobés, venidos del Estado La Guaira, fueron los mejores en categoría juvenil con Rafael Campos, quien fue el campeón en esta modalidad.

Clasificación General Individual

1 Anthuar González *Colombia Team Group Sol TGS 3:42:29 2 Rafael Campos Bandes – Gobierno La Guaira 0:50 3 Kevin Peñaloza *Colombia Team Fam Level Up 3:33 4 Emmanuel Cáceres Team Group Sol TGS 5:12

*Con Información Carlos Alexis Rivera