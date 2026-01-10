Así quedaron los colombianos en la general tras el inicio de la edición 61 de la Vuelta al Táchira

En la apertura de la edición 61 de la Vuelta al Táchira 2026, los pedalistas colombianos tuvieron una destacada actuación con cuatro ingresando en el top 20° de la etapa inaugural.

El mejor de los nuestros fue el sprinter antioqueño Nicolás Gómez (GW Erco SportFitness), quien ocupó un fantástico tercer puesto en la jornada inaugural desarrollada entre San Cristóbal y Socopó, con el mismo tiempo del ganador, el venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Táchira).

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta como quedó la clasificación de los 12 colombianos que sigue en competencia tras la fracción inicial del giro tachirense.

Clasificación de los Colombianos Tras la 1º Etapa