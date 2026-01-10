Ruta
Así quedaron los colombianos en la general tras el inicio de la edición 61 de la Vuelta al Táchira
En la apertura de la edición 61 de la Vuelta al Táchira 2026, los pedalistas colombianos tuvieron una destacada actuación con cuatro ingresando en el top 20° de la etapa inaugural.
El mejor de los nuestros fue el sprinter antioqueño Nicolás Gómez (GW Erco SportFitness), quien ocupó un fantástico tercer puesto en la jornada inaugural desarrollada entre San Cristóbal y Socopó, con el mismo tiempo del ganador, el venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Táchira).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta como quedó la clasificación de los 12 colombianos que sigue en competencia tras la fracción inicial del giro tachirense.
Clasificación de los Colombianos Tras la 1º Etapa
|3
|Nicolás Gómez
|GW Erco SportFitness
|0:07
|6
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|0:08
|9
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:11
|14
|Yosimar Jerez
|Team Gesprom Evolution
|m.t.
|18
|Diego Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
|21
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|22
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|23
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|28
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
|36
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|44
|Jorge Luis Rojas
|Team Fam Birdman Level Up
|m.t.
|50
|José Armando García
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
Ruta
Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes
Se mueve el ciclomercado para las formaciones colombianas con el Team Sistecrédito, el Orgullo Paisa, el Team Medellín-EPM y el GW Erco SportFitness como protagonistas.
Las cuatro escuadras continúan anunciando los nuevos refuerzos que veremos andando por las carreteras del país este año.
A continuación, les presentamos las altas de los conjuntos nacionales confirmadas oficialmente. Así se mueve el mercado de fichajes en los equipos de Colombia para la temporada 2026, que cada vez esta más cerca.
El antioqueño Alexander Gil – 33 años llega al GW Erco SportFitness
El bogotano Yonatan Castro – 22 años llega al GW Erco SportFitness
El ecuatoriano Brayan Obando – 24 años llega al GW Erco SportFitness
El sincelejano Johan Colón – 30 años llega al GW Erco SportFitness
El antioqueño Felipe Bravo – 18 años llega al GW Erco SportFitness
El risaraldense Kevin Castillo – 24 años llega al Orgullo Paisa
El antioqueño David Escobar – 18 años llega al Orgullo Paisa
El boyacense Robert Andrés Plazas – 21 años llega al Team Sistecrédito
El antioqueño Cristián Vélez – 20 años llega al Team Sistecrédito
El boyacense Yeferson Camargo – 21 años llega al Team Medellín-EPM
El antioqueño Daniel Muñoz – 29 años llega al Orgullo Paisa
El boyacense Edgar Andrés Pinzón – 24 años llega al Team Sistecrédito
El bogotano Daniel Méndez – 25 años llega al Team Medellín-EPM
El antioqueño Mauricio Zapata – 21 años llega al Team Sistecrédito
El antioqueño David Santiago Gómez – 26 años llega al Orgullo Paisa
Ruta
Vuelta al Táchira: resumen de la primera etapa que transcurrió entre San Cristóbal y Socopó
La jornada inaugural de la edición 61 de la Vuelta al Táchira, que contó con un recorrido de 214, kilómetros, transcurrió bajo un sol radiante entre las ciudades de San Cristóbal y Socopó, en el occidente venezolano.
La primera etapa de la ‘Grande de América’, que ganó el venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Táchira), contó con un premio de montaña de tercera categoría en el inicio de la fracción y luego llegó el terreno llano con dos sprints intermedios y dos sprints bonificables.
A continuación, la Revista Mundo Ciclistico les presenta un resumen con los resultados de los pasos más importantes del día.
Premio de Montaña (Alto de Santo Domingo)
🥇 El venezolano Jesús Goyo (Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas)
🥈 El venezolano Jorge Abreu (Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas)
🥉 El venezolano Jad Colmenares (Alcaldía de Torbes Miranda)
Primer Sprint Bonificable (Milagro)
🥇 El mexicano Miguel Arroyo (Arenas Tlax-México) 4 Puntos
🥈 El venezolano Franklin Chacón (Lotería del Táchira) 2 Puntos
🥉 El venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira) 1 Punto
Primer Sprint Intermedio (Abejales)
🥇 El colombiano José Armando García (Arenas Tlax-México) 4 Puntos
🥈 El venezolano Luis Gómez (Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas) 2 Puntos
🥉 El venezolano Shair Sleider Jaime ((Alicanto Consulting G Kino Tachira) 1 Punto
Segundo Sprint Bonificable (Santa Barbara)
🥇 El colombiano José Armando García (Arenas Tlax-México) 4 Puntos
🥈 El venezolano Enrique Díaz (Lotería del Táchira) 2 Puntos
🥉 El ecuatoriano Brayan Obando (GW Erco SportFitness) 1 Punto
Segundo Sprint Intermedio (Capitanejo)
🥇El colombiano José Armando García (Arenas Tlax-México) 4 Puntos
🥈 El venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira) 2 Puntos
🥉 El venezolano Winston Maestre (Lotería del Táchira) 1 Punto
Podio de la Primera Etapa
🥇 El venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira)
🥈 El venezolano Edwin Torres (Lotería del Táchira)
🥉 El colombiano Nicolas Gómez (GW Erco SportFitness)
Clasificación General Individual
🥇 El venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira)
🥈 El venezolano Edwin Torres (Lotería del Táchira) a 5 segundos
🥉 El colombiano Nicolas Gómez (GW Erco SportFitness) a 7 segundos
Ruta
Ciclo-Retro: inesperadas retiradas del ciclismo profesional antes de tiempo
La retirada de forma repentina del británico Simon Yates con apenas 33 años, es solo un ejemplo más de un gran talento que abandona el ciclismo antes de tiempo. El año pasado teníamos un caso similar con el sprinter australiano Caleb Ewan, ganador de cinco etapas en el Giro, que a los 30 años decidió colgar la bicicleta.
Quien no recuerda el caso del neerlandés Tom Dumoulin, otro ejemplo reciente, pero a su nombre se suma una larga lista de ciclistas que colgaron la bicicleta antes de tiempo. Sin ir más lejos, en 2019 lo hizo Marcel Kittel, siendo el mejor velocista, y en 2021 el italiano Fabio Aru, que también dijo que tenía suficiente con 31 años.
Sin duda, las exigencias del ciclismo actual son altísimas, excesivas en determinados casos, es por esto que los pedalistas decidan hacer un alto en el camino y poner punto y final a una ya dura y exigente carrera deportiva antes de tiempo, sino pregúntele a Carlos Betancur y a Didier Merchán.
Recientemente, en el portal Cyclingnews, el ganador del Giro de Italia 2022, Jai Hindley, explicaba como es de difícil que los ciclistas actuales aguanten como en el pasado. “No espero que los chicos de ahora puedan correr o vivir a esta intensidad durante 10 o 15 años como antes”.
En 2025 más de cinco corredores del World Tour menores de 30 dejaron el ciclismo profesional. A raíz de esto, la Revista Mundo Ciclístico, quiso hacer una lista con los ciclistas que se retiraron antes de tiempo.
El australiano Caleb Ewan se retiró a los 30 años
El neerlandés Tom Dumoulin se retiró a los 31 años
El italiano Fabio Aru se retiró a los 31 años
El alemán Marcel Kittel se retiró a los 31 años
El británico Simon Yates se retiró a los 33 años
El español Óscar Pelegrí se retiro a los 30 años
El estadounidense Taylor Phinney se retiró a los 29 años
El danés Jonas Gregaard se retiró a los 29 años
El colombiano Carlos Betancur se retiró a los 30 años
El colombiano Didier Merchán se retiró a los 23 años