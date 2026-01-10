Connect with us

Así quedaron los colombianos en la general tras el inicio de la edición 61 de la Vuelta al Táchira

El sprinter antioqueño Nicolás Gómez, el mejor colombiano en la primera etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)
Ruta

Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes

9 enero, 2026

El antioqueño Alexander Gil, nuevo refuerzo del GW Erco SportFitness. (Foto © Canel's - Java)
Ruta

Vuelta al Táchira: resumen de la primera etapa que transcurrió entre San Cristóbal y Socopó

9 enero, 2026

Arlex Méndez y Nicolás Gómez, en el podio de la primera etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)
Ruta

Ciclo-Retro: inesperadas retiradas del ciclismo profesional antes de tiempo

9 enero, 2026

El neerlandés Tom Dumoulin se retiró del ciclismo cuando tenía 31 años. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
