Así quedaron los colombianos en la general de la edición 61 de la Vuelta al Táchira tras la etapa reina
La primera carrera del calendario UCI en 2026, la Vuelta al Táchira, en la que siguen en competencia 10 colombianos, vivió la octava etapa, una jornada montañosa de 154,5 kilómetros que se disputó entre Abejales y Capacho.
Transcurridos ocho días de competencia, Brandon Vega (GW Erco SportFitness) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en el 4° puesto a 3:17 del líder, el venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en el giro tachirense, luego de ocho exigentes jornadas.
Así se Clasifican los Colombianos en la General Individual
|4
|6
|▲2
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:17
|7
|9
|▲2
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|6:47
|16
|16
|–
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|25:10
|17
|18
|▲1
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|25:17
|22
|27
|▲5
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|49:39
|29
|35
|▲6
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|1:07:38
|34
|29
|▼5
|Diego Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|1:24:25
|46
|47
|▲1
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|2:22:39
|53
|52
|▼1
|Nicolás Gomez
|GW Erco SportFitness
|2:47:50
|56
|58
|▲2
|José Armando García
|Arenas Tlax-Mex
|3:24:32
Vuelta al Táchira 2026: Gusneiver Gil gana en el Cerro de Cristo Rey con tres colombianos en el top 10
En un final picando hacia arriba, el pedalista venezolano Gusneiver Gil (Team Fam Birdman Level Up) salió victorioso en la octava etapa de la Vuelta al Táchira 2026, ganando en pleno subida, una fracción de alta montaña de 154,5 kilómetros comenzando en Abejales y terminando en el Cerro de Cristo Rey.
Gil, que consiguió su primer triunfo del año, superó a sus compatriotas Carlos Gálviz (Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte) y Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Dos escarabajos del GW Erco SportFitness entraron en el top 10 de la jornada montañosa, Brandon Vega en el 6° puesto y Alexander Gil en la 7° casilla.
La jornada cobró vida a pocos kilómetros de la salida, cuando en los primeros compases se fue en solitario Jad Said Colmenares (Alcaldía de Torbes – Ureña Sport), pero su osada aventura dio sus réditos cuando de atrás le llegaron más corredores.
Más adelante ya en terreno de ascenso, hombres importantes de la general comenzaron a jugarse sus cartas, alcanzando en la punta al único fugitivo formándose un grupo puntero con Carlos Gálviz (Politáchira Heidy Lee Sport), Winston Maestre (Lotería del Táchira Servitel), Moisés García (Alicanto Consulting G Kino Táchira) y Gusneiver Gil (Team Fam Birdman Level Up).
A falta de pocos kilómetros para la llegada, uno de los supervivientes de la fuga del día, el venezolano Gusneiver Gil (Team Fam Birdman Level Up) soltó a todos sus compañeros de fuga y terminó llevándose la victoria en solitario.
Mañana se desarrollará la penúltima etapa del giro tachirense, un circuito en el municipio de Junín, de 134,4 kilómetros con varias ondulaciones y cuatro sprints intermedios.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados Etapa 8 | Abejales – Capacho (154,5 km)
|1
|Gusneiver Gil
|Team Fam Birdman Level Up
|4:04:01
|2
|Carlos Gálviz
|Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte
|0:09
|3
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|1:02
|4
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|1:41
|5
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|1:43
|6
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|1:50
|7
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|2:42
|8
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|3:31
|9
|Jeison Rujano
|Gobierno de Mérida
|5:37
|10
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|5:56
Clasificación General Individual
|1
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|33:39:55
|2
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|2:19
|3
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|2:46
|4
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:17
|5
|Carlos Gálviz
|Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte
|3:41
|6
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|6:30
|7
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|6:47
|8
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|10:07
|9
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|10:12
|10
|Gusneiver Gil
|Team Fam Birdman Level Up
|11:21
Paula Patiño, lista para debutar con el Laboral Kutxa-Euskadi en el Tour de El Salvador
La pedalista antioqueña Paula Patiño arranca una nueva fase en su carrera deportiva estrenando colores. La paisa, que dejó las filas Movistar tras siete años, ya esta lista para estrenarse con el Laboral Kutxa-Euskadi.
Patiño, de 28 años, ya encaminada en su nueva etapa como ciclista, se encuentra en territorio salvadoreño lista para debutar con los colores del equipo vasco, con el que hará su debut oficial.
“Ya preparada para competir en el Tour de El Salvador, es mi primera vez aquí en este país. Tengo un nuevo equipo y eso me llena de mucha ilusión, con ganas de hacerlo muy bien. Es la primera carrera de la temporada, así que espero iniciar con pie derecho”, dijo la colombiana.
Para esta nueva temporada, la escuadra vasca, que este año se medirá con las mejores escuadras del pelotón internacional, iniciará su calendario en Centroamérica con lo mejor de su nómina, alineando a la chilena Catalina Soto, la neerlandesa Marjolein van ‘t Geloof, la ucraniana Yuliia Biriukova, la uzbeka Yanina Kuskova y las españolas Idoia Eraso y Naia Amondarain.
La carrera salvadoreña para mujeres, que tendrá cinco etapas, arrancará este sábado en el Palacio Nacional con un prólogo de 2,7 kilómetros. La cita ciclística, que congrega a equipos de América, Europa y Asia, tendrá la participación de la Selección Colombia Femenina de Ruta, integrada por Jessenia Meneses, Angie Mariana Londoño, Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Yalecza Valentina Marín y Vanesa Zuluaga.
La primera etapa en línea se disputará el domingo 18 de enero en la colonia Flor Blanca, zona reconocida por su infraestructura deportiva, donde las ciclistas recorrerán 69,5 kilómetros. La última jornada se llevará a cabo en en la ciudad capital del departamento cafetero de Santa Ana el miércoles 21 de enero.
World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?
Poco a poco se van conociendo los calendarios ciclísticos de los once pedalistas colombianos que estarán compitiendo con sus respectivos equipos World Tour, los de la máxima categoría, en la temporada 2026.
Los primeros en entrar en acción en Australia serán el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), en el Santos Tour Down Under.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las carreras en que los ciclistas colombianos abrirán oficialmente la nueva temporada competitiva.
Santiago Buitrago – 26 años (Bahrain – Victorious) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Juan Sebastián Molano – 31 años (UAE Team Emirates – XRG) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Clásica Camp de Morvedre – 23 de enero
Egan Bernal – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Brandon Rivera – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Nairo Quintana – 33 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Einer Rubio – 27 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez – 29 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez, listo para iniciar su tercera temporada con el Red Bull – BORA – hansgrohe. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)
Juan Guillermo Martínez – 21 años (Team Picnic PostNL) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Sergio Higuita – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Harold Tejada – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero