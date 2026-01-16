Así quedaron los colombianos en la general de la edición 61 de la Vuelta al Táchira tras la etapa reina

En un final picando hacia arriba, el pedalista venezolano Gusneiver Gil (Team Fam Birdman Level Up) salió victorioso en la octava etapa de la Vuelta al Táchira 2026, ganando en pleno subida, una fracción de alta montaña de 154,5 kilómetros comenzando en Abejales y terminando en el Cerro de Cristo Rey.

Gil, que consiguió su primer triunfo del año, superó a sus compatriotas Carlos Gálviz (Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte) y Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Dos escarabajos del GW Erco SportFitness entraron en el top 10 de la jornada montañosa, Brandon Vega en el 6° puesto y Alexander Gil en la 7° casilla.



Brandon Vega, el mejor colombiano en la octava etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)

La jornada cobró vida a pocos kilómetros de la salida, cuando en los primeros compases se fue en solitario Jad Said Colmenares (Alcaldía de Torbes – Ureña Sport), pero su osada aventura dio sus réditos cuando de atrás le llegaron más corredores.

Más adelante ya en terreno de ascenso, hombres importantes de la general comenzaron a jugarse sus cartas, alcanzando en la punta al único fugitivo formándose un grupo puntero con Carlos Gálviz (Politáchira Heidy Lee Sport), Winston Maestre (Lotería del Táchira Servitel), Moisés García (Alicanto Consulting G Kino Táchira) y Gusneiver Gil (Team Fam Birdman Level Up).

A falta de pocos kilómetros para la llegada, uno de los supervivientes de la fuga del día, el venezolano Gusneiver Gil (Team Fam Birdman Level Up) soltó a todos sus compañeros de fuga y terminó llevándose la victoria en solitario.

Mañana se desarrollará la penúltima etapa del giro tachirense, un circuito en el municipio de Junín, de 134,4 kilómetros con varias ondulaciones y cuatro sprints intermedios.

Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

Resultados Etapa 8 | Abejales – Capacho (154,5 km)

1 Gusneiver Gil Team Fam Birdman Level Up 4:04:01 2 Carlos Gálviz Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte 0:09 3 Diego Méndez Lotería del Táchira Servitel 1:02 4 Jorge Abreu Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga 1:41 5 Winston Maestre Lotería del Táchira Servitel 1:43 6 Brandon Vega GW Erco SportFitness 1:50 7 Alexander Gil GW Erco SportFitness 2:42 8 Antoni Quintero Alicanto Consulting G Kino Táchira 3:31 9 Jeison Rujano Gobierno de Mérida 5:37 10 Yonatan Castro GW Erco SportFitness 5:56



Jorge Abreu, líder de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © Vuelta al Táchira)

Clasificación General Individual