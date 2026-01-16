Connect with us

Así quedaron los colombianos en la general de la edición 61 de la Vuelta al Táchira tras la etapa reina

Publicado

Hace 20 mins

el

El sexteto del GW Erco SportFitness que disputa la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)
Ruta

Vuelta al Táchira 2026: Gusneiver Gil gana en el Cerro de Cristo Rey con tres colombianos en el top 10

Publicado

Hace 50 mins

el

16 enero, 2026

Por

El venezolano Gusneiver Gil ganó la octava etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © Vuelta al Táchira)
Ruta

Paula Patiño, lista para debutar con el Laboral Kutxa-Euskadi en el Tour de El Salvador

Publicado

Hace 2 horas

el

16 enero, 2026

Por

La antioqueña Paula Patiño debuta oficialmente con el Laboral Kutxa-Euskadi en El Salvador. (Foto © Laboral Kutxa-Euskadi)
Ruta

World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?

Publicado

Hace 3 horas

el

16 enero, 2026

Por

El bogotano Santiago Buitrago abrirá su temporada 2026 en el Santos Tour Down Under. (Foto RMC © Bahrain - Victorious)
