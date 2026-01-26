Así les fue a los colombianos en las tres clásicas de la región valenciana que abrieron la temporada europea

La temporada ciclística europea arrancó en España con tres clásicas de la región valenciana: Clásica Camp de Morvedre (UCI 1.2, 23/01), el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (UCI 1.1, 24/01) y la Clásica Comunidad Valenciana 1969 (UCI 1.1, 25/01).

En las tres pruebas independientes que se disputaron en territorio valenciano participó Nairo Quintana con el Movistar Team. El quindiano Diego Pescador solo corrió la primera con un meritorio 2° puesto, mientras que en la segunda competencia estuvieron Edward Cruz y Martín Santiago Herreño con el Bardiani CSF 7 Saber.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les hace un recuento de las clasificaciones de las carreras que hicieron parte de las clásicas de la región valenciana y las posiciones en las que terminaron los escarabajos.

Clásica de la Comunidad Valenciana – GP Valencia (1.1) » La Nucia › Valencia (200 km)

1 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets 4:46:09 2 Paul Magnier Soudal Quick-Step m.t. 3 Emilien Jeannière TotalEnergies m.t. 4 Elmar Reinders Unibet Rose Rockets m.t. 5 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta m.t. 72 Nairo Quintana Movistar Team 0:30



El Movistar Team que contó con Nairo Quintana en la Clásica de la Comunidad Valenciana. (Foto © Movistar Team)

Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (1.1) » Castellón › Onda (171,7 km)

1 Michael Matthews Team Jayco AlUla 4:03:47 2 Pau Miquel Bahrain – Victorious m.t. 3 Lukáš Kubiš Unibet Rose Rockets m.t. 4 Jon Barrenetxea Movistar Team m.t. 5 Xabier Berasategi Euskaltel – Euskadi 0:03 41 Nairo Quintana Movistar Team 0:32 81 Edward Cruz Bardiani CSF 7 Saber 4:30 135 Martín Santiago Herreño Bardiani CSF 7 Saber 10:44



Edward Cruz y Martín Santiago Herreño, en la nómina del Bardiani CSF 7 Saber. (Foto © Bardiani CSF 7 Saber)

Clásica Camp de Morvedre (1.1) » Estivella › Estivella (163,4 km)

1 Scaroni Christian XDS Astana Team 3:57:35 2 Diego Pescador Movistar Team m.t. 3 Antonio Tiberi Bahrain – Victorious m.t. 4 Iván Romeo Movistar Team 0:39 5 Andrea Vendrame Team Jayco AlUla 0:39 16 Nairo Quintana Movistar Team 1:08