Así les fue a Diego Pescador y a Alejandro Callejas en las carreras de la Challenge de Mallorca 2026

Un total de 656 corredores en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, en ambas ramas, hacen parte del listado provisional de corredores preinscritos para los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, certamen que reunirá del 5 al 8 de febrero, en Cundinamarca, a lo más destacado del ciclismo colombiano, con una nómina de alto nivel que integra figuras del WorldTour, el UCI ProTeam, de equipos continentales, de marca y escuadras de 25 ligas del país.

En la categoría Hombres Élite, el campeonato contará con la presencia de corredores que compiten en la máxima élite del ciclismo mundial, encabezados por el actual bicampeón nacional de ruta Egan Bernal y Brandon Rivera, del INEOS Grenadiers. También estarán presentes: Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quienes llegan como referentes internacionales y candidatos naturales a disputar el título nacional.

El listado también incluye representantes de equipos UCI ProTeam, como Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma); Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali); el actual bicampeón nacional de ruta Sub-23 y que correrá esta temporada en la categoría élite, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), así como una sólida base de corredores vinculados a estructuras continentales y nacionales, entre ellas Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco–Sportfitness, Nu Colombia, Orgullo Paisa, Hino One La Red Suzuki y múltiples proyectos regionales, lo que garantiza una competencia amplia y diversa.



Los campeones nacionales de la contrarreloj en 2025. (Foto © FCC)

En la categoría Élite femenina, sobresale la presencia de Paula Andrea Patiño, corredora del Laboral Kutxa–Fundación Euskadi, una de las ciclistas colombianas con mayor recorrido en el calendario internacional, junto a figuras consolidadas como Diana Carolina Peñuela, Stefania Sánchez, Erika Milena Botero, Laura Daniela Rojas y María Paula Latriglia, integrantes del Team Sistecrédito.

También aparecen nombres de peso como Estefanía Herrera, Jessenia Meneses, Andrea Alzate y Sara Juliana Moreno (Orgullo Paisa), además de corredoras con protagonismo reciente en el calendario nacional como Camila Valbuena, Karen Lorena Villamizar, y Luisa Fernanda Naranjo, entre otras.

Por su parte, la categoría Sub-23 femenina presenta una amplia y competitiva participación, encabezada por corredoras de procesos formativos sólidos como Natalia Garzón y Samara Bedoya (Team Sistecrédito), Luciana Osorio y Angie Mariana Londoño (Orgullo Paisa), así como Sorley Victoria Quesada, Vanesa Zuluaga y Salomé Paniagua (Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral). A ellas se suman jóvenes promesas provenientes de ligas departamentales y equipos nacionales, que buscarán consolidarse en el máximo escenario del ciclismo colombiano.

La categoría Juvenil masculina también tendrá un papel protagónico en los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, con la participación de varios de los corredores más prometedores del país. En el listado sobresalen nombres como Emanuel Restrepo, Juan Esteban López, Duván Yesid Urián y Juan Gabriel Gómez (Team Sistecrédito), quienes han sido protagonistas del calendario nacional en esta categoría.



Óscar Restrepo, actual campeón nacional de ruta en la categoría juvenil. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

A ellos se suman corredores con procesos sólidos en estructuras formativas reconocidas como Alejandro Stiven Pamplona, Santiago Quintero, Daniel Alejandro Robayo y Danilo Estiven Medina (GW Erco–Sportfitness), así como Juan Esteban Sánchez, Santiago Ruiz y David Montoya (Orgullo Paisa), que llegan a Zipaquirá con aspiraciones de disputar los primeros lugares.

El grupo juvenil se completa con talentos emergentes de equipos como Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral, SHC Cycling Team, Threshold Team Milo Safer y Ciclismo Capital, reflejando la profundidad y el buen momento de los procesos de base del ciclismo colombiano.

Los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 se perfilan así como una de las ediciones más competitivas de los últimos años, no solo por la cantidad de inscritos, sino por la calidad deportiva de una nómina que integra experiencia internacional, talento emergente y una amplia representación regional.

El listado definitivo será confirmado una vez se cierre el proceso oficial de inscripciones el próximo miércoles, 4 de febrero.

LISTADO DE PREINSCRITOS