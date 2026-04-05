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Empresas y Marcas

Así es el Magene C606 Pro, el ciclocomputador elegido por el XDS Astana Team que llega a Colombia

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Magene, el socio oficial del equipo UCI WorldTour, XDS Astana Team. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)
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