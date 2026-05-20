¡Arrollador! Jhonatan Narváez sueña en grande tras alcanzar su tercer triunfo en el Giro de Italia 2026

¡Cero y van tres! Jhonatan Narváez lo hizo de nuevo y consiguió su tercer triunfo en el Giro de Italia 2026, convirtiéndose en el ecuatoriano con más victorias en la ronda italiana. Por su parte Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) se mantuvo como el líder de la ‘Corsa Rosa’. La jornada de este jueves se realizó entre Porcari y Chiavari con 195 kilómetros de recorrido.

El corredor suramericano sacó nuevamente a relucir toda su potencia para derrotar al español Enric Mas (Movistar Team) en una definición a dos. Tercero ingresó el italiano Diego Ulissi (XDS Astana Team) a 11 segundos, mientras que el lote llegó comandado por el neeerlnadés Wout Poels (Unibet Rose Rockets) a más de tres minutos del ganador.

En cuanto a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) se reportó en el grupo de favoritos en el puesto 19° y el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) finalizó en la casilla 63° con un retraso superior a los 14 minutos.

Con relación a la clasificación general, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la ‘Maglia Rosa’ y sigue siendo escoltado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 27 segundos. El podio parcial lo completa el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS).

La ronda italiana, la primera grande de la temporada, vivirá este jueves la decimosegunda etapa, de las veintiún pactadas, una jornada ondulada de 175 kilómetros entre Imperia y Novi Ligure, que incluye dos puertos categorizados.



Jhonatan Narváez, ganador de la úndecima etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 11 | Porcari (Paper District) – Chiavari (195 km)

1 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates – XRG 4:33:43 2 Enric Mas Movistar Team ,, 3 Diego Ulissi XDS Astana Team 0:11 4 Chris Harper Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,, 5 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 6 Christian Scaroni XDS Astana Team 1:13 7 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 1:15 8 Simone Gualdi Lotto Intermarché 2:17 9 Warren Barguil Team Picnic PostNL 2:19 10 Andrea Raccagni Soudal Quick-Step ,, 19 Egan Bernal Netcompany INEOS 3:24 63 Einer Rubio Movistar Team 14:10



Afonso Eulálio, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Clasificaciión General Individual