¡Arrasadora! Tres de tres para la neerlandesa Lorena Wiebes en el UAE Tour Women 2026

¡Cero y van tres! Lorena Wiebes lo hizo de nuevo y consiguió su tercera victoria consecutiva en el UAE Tour Women 2026. La campeona neerlandesa volvió a ser la más rápida en la definición, esta vez en la tercera etapa, una jornada llana de 121 kilómetros disputada por las inmediaciones de la ciudad de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

La ciclista europea del Team SD Worx – Protime sacó nuevamente a relucir toda se velocidad para derrotar a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y a la danesa Amalie Dideriksen (Cofidis Women Team), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la clasificación general individual, Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) reforzó su liderato distanciando a 18 segundos a su más inmediata rival, la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ).

La carrera árabe femenina, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo con la disputa de la cuarta y última etapa con final en Jebel Hafeet, montaña cuya cima está situada en el límite fronterizo entre Emiratos Árabes Unidos y Omán, donde conoceremos a la sucesora de la italiana Elisa Longo Borghini, campeona del año pasado.

UAE Tour Women (2.WWT)

Resultados Etapa 3 | Abu Dhabi TeamLab Phenomena – Abu Dhabi Breakwater (121 km)

1 Lorena Wiebes Team SD Worx – Protime 2:48:37 2 Lara Gillespie UAE Team ADQ ,, 3 Amalie Dideriksen Cofidis Women Team ,, 4 Nienke Veenhoven Team Visma | Lease a Bike ,, 5 Vittoria Guazzini FDJ United – SUEZ ,, 6 Chiara Consonni CANYON//SRAM zondacrypto ,, 7 Georgia Baker Liv AlUla Jayco ,, 8 Charlotte Kool Fenix-Premier Tech ,, 9 Gladys Verhulst-Wild AG Insurance – Soudal Team ,, 10 Maggie Coles-Lyster Human Powered Health ,,



Lorena Wiebes, líder del UAE Tour Women 2026. (Foto © UAE Tour)

Clasificación General Individual