Inició la Vuelta a Trujillo 2026 con fuerte presencia de escarabajos

Este miércoles se puso en marcha la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, una de las citas más emblemáticas del calendario ciclístico venezolano. El pelotón inicial cuenta con 73 corredores en competencia, destacando una nutrida delegación internacional en la que sobresalen 22 ciclistas colombianos dispuestos a pelear por los puestos de honor.

La representación cafetera está distribuida en cinco escuadras extranjeras que buscan animar la carrera desde el primer día. Se trata de los conjuntos Team Level Up Fam, Team Nativos, Team Herrera Sport IAM Champion y FTB Celucambio, además del equipo Esparza Trainning, formación que acude a la cita en representación de México con talento colombiano en sus filas.

Desde hoy y hasta el próximo domingo 15 de noviembre de 2026, la caravana multicolor afrontará cinco exigentes etapas que suman un total de 708 kilómetros. El trazado de esta edición se caracteriza por una alta dosis de montaña y recorrerá 17 municipios del estado Trujillo, poniendo a prueba la resistencia y capacidad de escalada de todos los participantes.

Considerada la tercera competencia por etapas de mayor tradición y prestigio en el ciclismo de Venezuela, la Vuelta a Trujillo guarda un historial muy favorable para los corredores de Colombia. A lo largo de las ediciones disputadas hasta la fecha, los escarabajos han logrado conquistar el título general en diez oportunidades, antecedente que convierte a la delegación nacional en una de las principales favoritas al podio.

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