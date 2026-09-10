Arrancó la participación de la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros en el Giro Della Lunigiana 2026

La quincuagésima edición del Giro della Lunigiana 2026, la prestigiosa carrera ciclista de categoría junior, conocida como ‘la carrera de los futuros campeones’, en la que participa la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros, ha tenido un inicio accidentado y se encuentra actualmente en desarrollo bajo serias complicaciones climáticas.

La primera etapa fue cancelada debido a las condiciones meteorológicas adversas y al fuerte temporal presentado en la zona, lo que motivo a las autoridades competentes a tomar la decisión.

La misma suerte corrió la segunda jornada, que fue anulada por los comisarios. El recorrido original tuvo que ser recortado drásticamente por el desbordamiento de una quebrada. Aunque el belga Seff Van Kerckhove cruzó primero una meta improvisada, los comisarios cancelaron los tiempos y clasificaciones al constatar que solo la delegación de Bélgica había sido notificada con antelación de dicho cambio.

La carrera espera retomar su actividad normal este viernes con una doble jornada. En la mañana se correrán 54,6 kilómetros entre Fivizzano y Marina di Massa, mientras que en la tarde los corredores afrontarán 45,8 kilómetros entre Vezzano Ligure y Riomaggiore. El giro finalizará el sábado con una etapa de 108,1 kilómetros entre Castelnuovo Magra y Casano di Luni.