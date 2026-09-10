Ruta
Arrancó la participación de la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros en el Giro Della Lunigiana 2026
La quincuagésima edición del Giro della Lunigiana 2026, la prestigiosa carrera ciclista de categoría junior, conocida como ‘la carrera de los futuros campeones’, en la que participa la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros, ha tenido un inicio accidentado y se encuentra actualmente en desarrollo bajo serias complicaciones climáticas.
La primera etapa fue cancelada debido a las condiciones meteorológicas adversas y al fuerte temporal presentado en la zona, lo que motivo a las autoridades competentes a tomar la decisión.
La misma suerte corrió la segunda jornada, que fue anulada por los comisarios. El recorrido original tuvo que ser recortado drásticamente por el desbordamiento de una quebrada. Aunque el belga Seff Van Kerckhove cruzó primero una meta improvisada, los comisarios cancelaron los tiempos y clasificaciones al constatar que solo la delegación de Bélgica había sido notificada con antelación de dicho cambio.
La carrera espera retomar su actividad normal este viernes con una doble jornada. En la mañana se correrán 54,6 kilómetros entre Fivizzano y Marina di Massa, mientras que en la tarde los corredores afrontarán 45,8 kilómetros entre Vezzano Ligure y Riomaggiore. El giro finalizará el sábado con una etapa de 108,1 kilómetros entre Castelnuovo Magra y Casano di Luni.
Ruta
Egan Bernal declina su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta y su reemplazo será Wilmar Paredes
A diez días de que comience el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026, la Revista Mundo Ciclístico, conoció de primera fuente, que el zipaquireño declinó su participación en el certamen orbital, que se realizará entre el 20 y el 27 de Septiembre en Montreal, Canadá.
Ante la ausencia del corredor del Netcompany Ineos estará el antioqueño Wilmar Paredes, del Team Medellín-EPM, quien estará acompañando a Nairo Quintana, que tendrá en territorio canadiense su última competencia como ciclista profesional, en una cita cargada de emoción para el deporte colombiano.
Junto al campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016 también correrán Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Brandon Rivera, bajo la orientación del seleccionador nacional David Vargas, quien tendrá a su cargo la dirección deportiva del combinado nacional durante el campeonato.
Montreal, que volverá a recibir un Campeonato Mundial de Ruta, más de cinco décadas después de la edición de 1974, tendrá la carrera para la élite masculina el domingo 27 de septiembre, sobre un recorrido de 273,7 kilómetros y 3.803 metros de desnivel positivo.
Ruta
Vuelta a España 2026: Stefan Küng se lleva la crono y Primoz Roglic se le acerca a Enric Mas
Haciendo valer su rol de favorito, Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team) se impuso en la decimoctava etapa de la Vuelta a España 2026, una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros, que se disputó entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.
El suizo firmó el triunfo con un tiempo de 35 minutos y 22 segundos a una media de 54,43 Km/hora, superando por 3 segundos al británico Callum Thornley (Red Bull – BORA – hansgrohe) y por 8 segundos al portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el más destacado fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en el puesto 16° a un minuto del ganador. El resto de nacionales se clasificaron así: Juan Guillermo Martínez 48°, Juan Felipe Rodríguez 83°, Santiago Buitrago 107° e Iván Ramiro Sosa 148°.
La prestigiosa carrera española continuará este viernes con la decimonovena etapa, una jornada súper montañosa de 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, que incluye varios repechos y tres premios de montaña categorizados.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 18 (CRI) | El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera (32,1 km)
|1
|Stefan Küng
|Tudor Pro Cycling Team
|35:22
|2
|Callum Thornley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:03
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|0:08
|4
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:18
|5
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|0:19
|6
|Finn Fisher-Black
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:20
|7
|Bruno Armirail
|Team Visma | Lease a Bike
|0:25
|8
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates – XRG
|0:29
|9
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:31
|10
|Xabier Azparren
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:32
|16
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:00
|48
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|3:09
|83
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|4:16
|107
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|4:50
|148
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|7:49
Clasificación General Individual
|1
|Enric Mas
|Movistar Team
|60:45:58
|2
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:37
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:01
|4
|Richard Carapaz
|EF Education – EasyPost
|5:17
|5
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|6:03
|6
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|7:00
|7
|Clément Berthet
|Groupama – FDJ United
|7:47
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|7:51
|9
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|7:51
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:57
|15
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|33:11
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|47:37
|100
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|2:53:45
|139
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|3:43:23
Ruta
Benoît Cosnefroy gana de forma espectacular el Gran Premio de Peccioli – Copa Sabatini 2026
En un final espectacular plagado de emociones, el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG) salió vencedor este jueves la Copa Sabatini, tras recorrer 197,6 kilómetros por los alrededores del municipio de Peccioli, en la provincia de Pisa.
La carrera que le hace homenaje al exciclista italiano Giuseppe Sabatini, dejó ganador al corredor galo, que terminó siendo el más fuerte en la definición. El podio de la clásica lo completaron el local Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) y el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ United).
El gran protagonista de los últimos kilómetros fue el italiano Giulio Pellizzari, pero a pocos metros de la meta fue alcanzado por sus perseguidores, que lo terminaron dejando sin premio y el corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe se tuvo que conformar con el 6° puesto.
Con relación a los colombianos, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), Einer Rubio (Movistar Team), Diego Pescador (Movistar Team) y Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) no concluyeron la carrera. De los 166 pedalistas que tomaron la salida solo 52 terminaron la prueba.
Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini (1.Pro)
Peccioli – Peccioli (197,6 km)
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|4:40:55
|2
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|3
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|4
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Alex Aranburu
|Cofidis
|m.t.
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|7
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|m.t.
|8
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|9
|Markus Hoelgaard
|Uno-X Mobility
|m.t.
|10
|Lukas Nerurkar
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|DNF
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|No finalizó
|DNF
|Diego Pescador
|Movistar Team
|No finalizó
|DNF
|Einer Rubio
|Movistar Team
|No finalizó
|DNF
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|No finalizó