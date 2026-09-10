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Ruta

Arrancó la participación de la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros en el Giro Della Lunigiana 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

La Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros que participa en el Giro della Lunigiana 2026. (Foto © Giro della Lunigiana )
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Egan Bernal declina su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta y su reemplazo será Wilmar Paredes

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Egan Bernal será reemplazado por Wilmar Paredes en el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026. (Foto © RMC)
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Vuelta a España 2026: Stefan Küng se lleva la crono y Primoz Roglic se le acerca a Enric Mas

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El suizo Stefan Küng ganó la decimooctava etapa de la Vuelta a España 2026. (Foto © Tudor Pro Cycling Team)
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Benoît Cosnefroy gana de forma espectacular el Gran Premio de Peccioli – Copa Sabatini 2026

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10 septiembre, 2026

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El francés Benoît Cosnefroy ganó el Gran Premio de Peccioli - Copa Sabatini 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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