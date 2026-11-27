Las localidades checas de Ostrava y Tábor acogerán las primeras válidas de la Copa Mundo de Ciclocrós UCI 2026-2027. La República Checa será el primero de los seis países que se reparten las 12 pruebas de la competición más prestigiosa del ciclocrós.

Una de las más esperadas por la afición es la que se realizará en España el próximo 17 de enero con la disputa de la quinta edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2027.

Los recién proclamados campeones de Europa de ciclocrós, Thibau Nys y Lucinda Brand, encabezan la participación en estas rondas inaugurales de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI, en territorio checo y bajo la nieve.

La neerlandesa, en concreto, buscará su tercera victoria consecutiva en la general de este certamen, sentenciado el año pasado en Benidorm. Frente a ella estarán Marie Schreiber, Ceylin del Carmen Alvarado, Aniek van Alphen, Amandine Fouquenet o Sara Casasola. El belga, por su parte, tendrá enfrente a Tibor Del Grosso, Joris Nieuwenhuis, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout y Felipe Orts.

Calendario de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI 2026-2027

27/11/26 – Ostrava (República Checa)

29/11/26 – Tábor (República Checa)

13/12/26 – Glasgow (Escocia)

19/12/26 – Amberes (Bélgica)

20/12/26 – Koksijde (Bélgica)

26/12/26 – Gavere (Bélgica)

27/12/26 – Namur (Bélgica)

29/12/26 – Besançon (Francia)

03/01/26 – Zonhoven (Bélgica)

17/01/27 – Benidorm – Costa Blanca (España)

23/01/27 – Hamme (Bélgica)

24/01/27 – Hoogerheide (Países Bajos)