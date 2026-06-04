Arranca la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026 con récord de participación colombiana

En San Cristóbal, fue presentada la edición 53° de la Vuelta de la Juventud de Venezuela, evento que anualmente se consolida como un semillero de los nuevos talentos del ciclismo del vecino país y que este año tendrá una nutrida participación colombiana.

El presidente del Comité Organizador José Gregorio Freites, estuvo acompañado por la alcaldesa del municipio Ayacucho Yoira Vargas, así como de las autoridades que rigen el ciclismo en suelo patrio como Rubén Osorio Presidente de la Asociación Tachirense de Ciclismo, Yosmer Cuadros representante de la Federación Venezolana de Ciclismo y Saúl Guerrero de la Fundación Vuelta de la Juventud.

En la presentación Freites señaló que en esta oportunidad estarán en competencia más de un centenar de pedalistas provenientes de 16 equipos locales y 5 formaciones colombianas lo cual hace que esta edición esté dentro de las más numerosas en la historia del giro joven de Venezuela.

En relación al recorrido serán cuatro etapas, dos con características eminentemente planas como los circuitos en San Cristóbal de 107,9 km y Colón de 83,6 km programados como el tercer y cuarto episodio respectivamente, mientras que la montaña se asomará en las dos primeras emociones cuyo recorrido finalizarán en terreno de ascenso, la primera en el municipio Michelena con salida en San Rafael del Piñal y 107,1 kilómetros de recorrido y la segunda, catalogada como la etapa reina, por su alto nivel de exigencia, culminando en el Santuario en honor al Santo Cristo en La Grita, luego de un fuerte trayecto de 112,6 kilómetros, con punto de salida en La Fría.

En competencia estarán cinco equipos colombianos: Avinal – Alcaldía El Carmen Viboral, GW Erco Sportfiness, Alcaldía de Nobsa, Club Labranza del Sol – Municipio Soata Boyaca y el Team Ciclorepuestos Saavedra.

LISTA DE INSCRITOS