Ruta
Arranca la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026 con récord de participación colombiana
En San Cristóbal, fue presentada la edición 53° de la Vuelta de la Juventud de Venezuela, evento que anualmente se consolida como un semillero de los nuevos talentos del ciclismo del vecino país y que este año tendrá una nutrida participación colombiana.
El presidente del Comité Organizador José Gregorio Freites, estuvo acompañado por la alcaldesa del municipio Ayacucho Yoira Vargas, así como de las autoridades que rigen el ciclismo en suelo patrio como Rubén Osorio Presidente de la Asociación Tachirense de Ciclismo, Yosmer Cuadros representante de la Federación Venezolana de Ciclismo y Saúl Guerrero de la Fundación Vuelta de la Juventud.
En la presentación Freites señaló que en esta oportunidad estarán en competencia más de un centenar de pedalistas provenientes de 16 equipos locales y 5 formaciones colombianas lo cual hace que esta edición esté dentro de las más numerosas en la historia del giro joven de Venezuela.
En relación al recorrido serán cuatro etapas, dos con características eminentemente planas como los circuitos en San Cristóbal de 107,9 km y Colón de 83,6 km programados como el tercer y cuarto episodio respectivamente, mientras que la montaña se asomará en las dos primeras emociones cuyo recorrido finalizarán en terreno de ascenso, la primera en el municipio Michelena con salida en San Rafael del Piñal y 107,1 kilómetros de recorrido y la segunda, catalogada como la etapa reina, por su alto nivel de exigencia, culminando en el Santuario en honor al Santo Cristo en La Grita, luego de un fuerte trayecto de 112,6 kilómetros, con punto de salida en La Fría.
En competencia estarán cinco equipos colombianos: Avinal – Alcaldía El Carmen Viboral, GW Erco Sportfiness, Alcaldía de Nobsa, Club Labranza del Sol – Municipio Soata Boyaca y el Team Ciclorepuestos Saavedra.
LISTA DE INSCRITOS
Ruta
Diana Peñuela gana en Guaduas el segundo capítulo de la Vuelta a Colombia Femenina y toma el liderato
En un final lleno de emociones, Diana Peñuela (Team Sistecrédito) terminó ganando la segunda etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2026, en una jornada de 120,8 kilómetros, que transcurrió entre los municipios de Cota y Guaduas.
La experimentada ciclista caldense cruzó la línea de meta de primera ganándole en la definición a Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling). Tercera entró Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito), a 12 segundos del dúo puntero.
“Primero que todo darle gracias todo mi equipo y al Sistecrédito porque cree en nosotras. Para mí es más motivante salir al ataque, la verdad no me la creo, muy contenta por la cohesión que tenemos con mis compañeras, es súper especial”, dijo Peñuela al finalizar la etapa.
En cuanto a la clasificación general, la jefe de filas del Sistecrédito le arrebató el liderato a Lina Marcela Hernández (Orgullo Paisa) y comanda las posiciones seguida de Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling) a 4″ segundo y de la venezolana Lilibeth Chacón (Eneicat – Be Call) a 16″.
La ronda colombiana femenina continuará este viernes con la disputa de la cuarta etapa, otra jornada con montaña de 129,1 kilómetros entre Honda y Girardot.
Vuelta a Colombia Femenina (2.2)
Resultados Etapa 2 | Cota – Guaduas (115,8 km)
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:01:40
|2
|Angie Mariana Londoño
|OroExpress Just Cycling
|m.t.
|3
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:12
|4
|Elvia Cárdenas
|Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:12
|5
|Erika Milena Botero
|Team Sistecrédito
|0:12
|6
|Stefanía Sanchez
|Eneicat – Be Call
|0:12
|7
|Lilibeth Chacón
|Team Sistecrédito
|0:12
|8
|Sara Juliana Moreno
|Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia
|0:15
|9
|Gabriela Soto
|Pato Bike BMC Team
|0:28
|10
|Juanita Salcedo
|Team Boyacá es Para Vivirla
|0:59
|11
|Zara Sofia Lamprea
|Ciclismo Capital
|2:47
|12
|Camila Andrea Valbuena
|Bogotá IDRD
|2:47
|13
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|2:47
|14
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|2:47
|15
|María Carolina Flórez
|Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia
|2:47
Clasificación General Individual
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|6:25:07
|2
|Angie Mariana Londoño
|OroExpress Just Cycling
|0:04
|3
|Lilibeth Chacón
|Eneicat – Be Call
|0:16
|4
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:18
|5
|Erika Milena Botero
|Team Sistecrédito
|0:22
|6
|Elvia Cárdenas
|Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral
|,,
|7
|Sara Juliana Moreno
|Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia
|0:25
|8
|Gabriela Soto
|Pato Bike BMC Team
|0:38
|9
|Stefanía Sanchez
|Team Boyacá es Para Vivirla
|1:09
|10
|Juanita Salcedo
|Team Sistecrédito
|1:50
|11
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia
|2:44
|12
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|2:53
|13
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|2:57
|14
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|2:57
|15
|Zara Sofia Lamprea
|Ciclismo Capital
|2:57
Ruta
El Kern Pharma hace la fiesta en la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos con Ibon Ruiz 1° e Iván Ramiro Sosa 2°
¡Doblete histórico para el Equipo Kern Pharma en la sexta edición de la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos, disputada este miércoles sobre 152 kilómetros entre las localidades de Saint-Puget-Théniers y Valberg, en los Alpes al sur de Francia. El español Ibon Ruiz estrenó su palmarés como profesional, custodiado por su compañero de equipo, el colombiano Iván Ramiro Sosa, quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador.
El podio de la competencia francesa de categoría 1.1 lo completó el joven pedalista francés Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), que atacó en el ascenso final, pero faltando pocos metros fue neutralizado por la pareja del Kern Pharma, mientras que el mejor de los corredores del Team Sistecrédito fue Juan David Urián en la casilla 24°, a más de 8 minutos del ganador.
La carrera, que estuvo animada desde el inicio, tuvo como protagonistas de la fuga al italiano Giuseppe Sciarra (Team Nippo Nuovacomauto Obor), el alemán Lennard Sternsdorff (Bike AID), el neerlandés Alexander Konijn (Nice Métropole Côte d’Azur), además de los franceses Théo Delacroix (St Michel – Preference Home – Auber93) y Raphaël Pottier (AVC Aix Provence Dole), quienes integraron la primera escapada.
Con el pasar de los kilómetros la fuga fue perdiendo fuerza y superada la subida al Col Saint Martin-La Colmiane (7,5 km al 7%), el pelotón permaneció compacto tras neutralizar a los escapados durante la ascensión.
Luego, llegó el exigente puerto montañoso del Col de la Couillole (15,8 km al 7.4%), donde se terminó por seleccionar el grupo principal que quedó con menos de 25 unidades. Ya en el ascenso final, se rompió la carrera con los ataques de los favoritos.
Resultados Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes (1.1)
Puget-Théniers – Valberg (152 km)
|1
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|4:17:12
|2
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:11
|4
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:14
|5
|Clément Berthet
|Groupama – FDJ United
|0:48
|6
|Fausto Masnada
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:58
|7
|Simon Guglielmi
|St Michel – Preference Home – Auber93
|1:04
|8
|Thomas Champion
|St Michel – Preference Home – Auber93
|1:25
|9
|Jamie Meehan
|Cofidis
|1:28
|10
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|1:43
|24
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|8:42
|29
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|11:36
|OTL
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|Fuera de Tiempo
|DNF
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|No Finalizó
|DNF
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|No Finalizó
|DNF
|Esteban Mejía
|Team Sistecrédito
|No Finalizó
Ruta
Demi Vollering se queda con la quinta etapa del Giro de Italia Femenino; Anna van der Breggen sigue líder
En un remate espectacular, Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) salió victoriosa en la quinta etapa del Giro de Italia Femenino 2026, después de un recorrido rompe-piernas de 146 kilómetros entre Longarone y Sante Stefano di Cadore, que contó con cuatro puertos categorizados.
La pedalista neerlandesa llegó primera a la meta, superando holgadamente en la definición a su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) y a la alemana Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM).
En cuanto a la clasificación general individual, la corredora de Países Bajos Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) conservó la ‘maglia rosa’ y sigue con un minuto de ventaja con su más inmediata perseguidora, su paisana Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la sexta etapa, de las nueve pactadas, una jornada completamente llana de 160 kilómetros entre Ala y Brescello, en la provincia de Reggio Emilia.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 5 | Longarone – Sante Stefano di Cadore (146 km)
|1
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|4:23:47
|2
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx – Protime
|m.t.
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|m.t.
|4
|Holmgren Isabella
|Lidl – Trek
|0:02
|5
|Longo Borghini Elisa
|UAE Team ADQ
|0:15
|6
|Fisher-Black Niamh
|Lidl – Trek
|0:15
|7
|Reusser Marlen
|Movistar Team
|0:53
|8
|Vallieres Magdeleine
|EF Education-Oatly
|0:53
|9
|de Vries Femke
|Team Visma | Lease a Bike
|0:53
|10
|De Schepper Lore
|AG Insurance – Soudal Team
|0:56
Clasificación General Individual
|1
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|15:55:13
|2
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|1:00
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|1:24
|4
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|2:01
|5
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|2:03
|6
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|2:12
|7
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|2:33
|8
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|2:38
|9
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|3:21
|10
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|3:26