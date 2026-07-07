Arranca la edición 75 de la Vuelta a Austria en busca del sucesor del mexicano Isaac del Toro

La 75ª edición de la Vuelta a Austria se disputará del 8 al 12 de julio de 2026 sin presencia colombiana. El único latinoamericano en competencia será el mexicano Edgar David Cadena, recordado en el país por ganar la etapa reina de la Vuelta a Colombia en 2022, que llegó al Alto del Vino.

Un total de 22 equipos y 132 ciclistas se enfrentarán a los 845 kilómetros y más de 11.000 metros de desnivel acumulado. Entre los conjuntos participantes, se encuentran escuadras de la máxima categoría como el UAE Team Emirates – XRG , EF Education – EasyPost, Netcompany INEOS, Alpecin – Premier Tech, Lidl – Trek y el Team Jayco AlUla.

La carrera del calendario UCI, que se disputará entre el 8 y el 12 de julio y contará con un exigente trazado de cinco etapas que recorrerá las regiones de Estiria, Carintia, Tirol, Salzburgo, Alta Austria y Baja Austria, que servirá para conocer al sucesor de Isaac del Toro.

Es bueno recordar que Colombia cuenta con tres podios en la ronda austriaca: Miguel Ángel López, subcampeón en 2017, Jesús David Peña, tercero en 2023 y Brandon Rivera, segundo en 2024.