Arnaud Tendon da la sorpresa en el inicio del Tour de la Provence; Brandon Rivera llega con los favoritos a dos segundos

La primera etapa del Tour de la Provence 2026 quedó sopresivamente en manos de Arnaud Tendon (Van Rysel Roubaix). El suizo fue el más fuerte de la fuga y logró la victoria, luego de recorrer 163 kilómetros entre Marseille y Saint-Victoret.

El joven helvético, que sorprendió a todos su rivales, superó en el embalaje a su compañero de fuga, el italiano Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador. Tercero se reportó el estadounidense Luke Lamperti (EF Education – EasyPost).

Con relación al único colombiano en competencia, el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) ingresó con los favoriots en el pelotón, en el puesto 51°, a dos segundos del ganador.

La carrera francesa continuará este sábado con la segunda etapa, de la tres pactadas, una jornada súper montañosa de 174,9 kilómetros entre Forcalquier y Montagne de Lure, en un final en alto de primera categoría.

Tour de la Provence (2.1)

Resultados Etapa 1 | Marseille – Saint-Victoret (163 km)