Arlex Méndez gana la jornada inaugural de la Vuelta al Táchira en Socopó con Nicolás Gómez 3°

Luego de una jornada agotadora de más de 200 kilómetros, Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Táchira) salió avante y se quedó con la primera etapa de la edición 61 de la Vuelta al Táchira entre las ciudades de San Cristóbal y Socopó.

El pedalista venezolano ganó de forma brillante la jornada inaugural por delante de su compatriota Edwin Torres (Lotería del Táchira) y del sprinter antioqueño Nicolás Gómez (GW Erco SportFitness), quienes escoltaron a Méndez ubicándose en el 2° y 3° puesto, respectivamente.



Nicolás Gómez, tercero en la primera etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)

En las primeras dos horas de carrera, uno de los grandes protagonistas fue el mexicano Miguel Arroyo (Arenas Tlax-México), quien se llevó el primer sprint bonificable en Milagro.

Una vez neutralizado el primer aventurero se dio un contrataque protagonizado por cinco corredores: el ecuatoriano Brayan Obando (GW Erco SportFitness), el boliviano Eduardo Moyata (Pío Rico Cycling Team) y los venezolanos Nelson Pérez (Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas), Marcos Orozco (Arenas Tlax-México) y Manuel ‘El Gato’ Medina’ (Lotería del Táchira).

Los cinco fugitivos lucharon con el impacable sol, pero antes de llegar a sprint intermedio en la población de Abejales del estado Táchira el quinteto de punta fue arropado por el pelotón. Luego lo intentaron el boliviano Ángel Hoyos (Pío Rico Cycling Team); los colombianos Alexander Gil (GW Erco SportFitness) y Diego Soracá (Arenas Tlax-México), y los venezolanos German Rincón (Alicanto Consulting G Kino Tachira) y Luis Gómez (Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas).

El resto de la jornada, que transcurrió sobre terreno llano, vio como se formaron algunas escaramuzas, pero todas fueron controladas y finalmente se definió con un sprint grupal en el que el venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Táchira) fue el más rápido.



Arlex Méndez, ganador de la primera etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © MinDeporte Osorio Group)

La ronda tachirense continuará este sábado con otra jornada larga de 214,6 kilómetros, que se disputará entre Socopó y San Cristóbal.

Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

Resultados Etapa 1 | San Cristóbal – Socopó (214,1km)

1 Arlex Méndez Alicanto Consulting G Kino Táchira 5:41:41 2 Edwin Torres Lotería del Táchira m.t. 3 Nicolás Gómez GW Erco SportFitness m.t. 4 Jesús Goyo Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas ,, 5 Reinaldo Arocha Club Politáchira ,, 6 Juan Esteban Guerrero Pío Rico Cycling Team m.t. 7 Luis António Gómez Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas ,, 8 Leonidas Novoa Team Fam Birdman Level Up ,, 9 Brandon Vega GW Erco SportFitness m.t. 10 Yenfron Guerrero Club Politáchira ,, 11 Edwar Becerra Alcaldía de Torbes Miranda ,, 12 Abraham Dugarte Produgar Optic Nerve – Gob. Miranda ,, 13 Brayan Obando GW Erco SportFitness ,, 14 Yosimar Jerez Team Gesprom Evolution m.t. 15 José Francisco Portillo Team Gesprom Evolution ,,

Clasificación General Individual