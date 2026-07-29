Arlenis Sierra, incluida en la nómina del Movistar Team para el Tour de Francia Femenino

El Movistar Team definió el equipo con el que afrontará el Tour de Francia Femenino 2026, la prueba más prestigiosa del calendario, que arrancará este sábado en Lausana (Suiza) y reunirá a las mejores corredoras del mundo a lo largo de nueve etapas.

En la nómina de la formación telefónica aparece la cubana Arlenis Sierra, quien será una de las gregarias de lujo de la suiza Marlen Reusser, jefe de filas del equipo español, que también tendrá a Sara Martín, Francesca Barale, Tota Magalhães, Liane Lippert y Paula Ostiz.



La nómina del Movistar Team para el Tour de Francia Femenino 2026. (Foto © Movistar Team)

El conjunto presenta una alineación equilibrada para afrontar una carrera que exigirá rendir al máximo en todo tipo de terrenos. Reusser será la gran referencia del equipo, mientras que Lippert, Barale, Martín, Magalhães y Sierra aportarán solidez en los diferentes perfiles de etapa. Por su parte, Ostiz debutará en la ronda francesa, dando un nuevo paso en su progresión dentro del ciclismo de élite.

El Tour de Francia Femenino volverá a ofrecer un recorrido exigente, con oportunidades para las corredoras más completas y un desenlace decisivo en la alta montaña, con la llegada al mítico Mont Ventoux como el momento clave de la carrera. Durante nueve días, el pelotón recorrerá Francia en busca de uno de los títulos más codiciados del calendario internacional en la rama femenina.

*Con Información Prensa Movistar Team