Arianna Fidanza suma más victorias para el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi y se queda con la Pionera Race

!Cero y van dos para Italia! Arianna Fidanza (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) ganó la Pionera Race. La italiana fue la más rápida de un grupo reducido, luego de un recorrido de 71 kilómetros entre Gandia y Cocentaina.

La italiana consiguió el triunfo al sprint, después de trabajar en los momentos clave de carrera para mantenerse con posibilidades hasta el final. Una victoria más para el casillero del equipo vasco que sigue sumando puntos en el ranking tras los conseguidos, especialmente por la colombiana Paula Patiño, en El Salvador.

Fidanza, que alcanzó su primera victoria de la temporada, sucedió en el palmarés de la novel carrera española a su compatriota Débora Silvestri, campeona del año pasado. El podio lo completaron la francesa Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) y la noruega Oda Aune Gissinger (Hitec Products – Fluid Control), quienes terminaron 2° y 3° respectivamente.

La segunda edición de la Pionera Race, que no contó con participación colombiana, tuvo en competencia a la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan) y a la ecuatoriana Natalia Vasquez (Eneicat – CMTeam), quienes terminaron en posiciones intermedias.