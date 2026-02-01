Ruta
Arianna Fidanza suma más victorias para el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi y se queda con la Pionera Race
!Cero y van dos para Italia! Arianna Fidanza (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) ganó la Pionera Race. La italiana fue la más rápida de un grupo reducido, luego de un recorrido de 71 kilómetros entre Gandia y Cocentaina.
La italiana consiguió el triunfo al sprint, después de trabajar en los momentos clave de carrera para mantenerse con posibilidades hasta el final. Una victoria más para el casillero del equipo vasco que sigue sumando puntos en el ranking tras los conseguidos, especialmente por la colombiana Paula Patiño, en El Salvador.
Fidanza, que alcanzó su primera victoria de la temporada, sucedió en el palmarés de la novel carrera española a su compatriota Débora Silvestri, campeona del año pasado. El podio lo completaron la francesa Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) y la noruega Oda Aune Gissinger (Hitec Products – Fluid Control), quienes terminaron 2° y 3° respectivamente.
La segunda edición de la Pionera Race, que no contó con participación colombiana, tuvo en competencia a la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan) y a la ecuatoriana Natalia Vasquez (Eneicat – CMTeam), quienes terminaron en posiciones intermedias.
Challenge de Mallorca 2026: así quedaron los latinoamericanos en la última carrera
La edición 23 del Trofeo Palma, que contó con la participación de siete pedalistas latinoamericanos, vivió la última prueba de la Challenge de Mallorca que se disputó entre Marratxí y Palma con 158,3 kilómetros de recorrido.
El mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) terminó como el mejor latinoamericano, en el puesto 11° con el mismo tiempo del ganador, el belga Arne Marit (Red Bull – BORA – hansgrohe).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación final de los 4 mexicanos, un venezolano, un uruguayo y un colombiano que participaron en el Trofeo Palma 2026.
Trofeo Palma 2026 – Clasificación Final de los Latinoamericanos
|11
|César Macías *México
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|14
|José Antonio Prieto *México
|Petrolike
|m.t.
|29
|Juan José Prieto *México
|Petrolike
|m.t.
|37
|Francisco Peñuela *Venezuela
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|41
|Thomas Silva *Uruguay
|XDS Astana Team
|m.t.
|71
|Zarate Michael *México
|Petrolike
|0:24
|90
|Alejandro Callejas *Colombia
|Petrolike
|0:35
¡A pura velocidad! Arne Marit sale victorioso en el Trofeo Palma con César Macías y Antonio Prieto en el top 15
La última carrera de la Challenge de Mallorca 2026 quedó en manos del belga Arne Marit. El corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe sorprendió a los favoritos y a pura velocidad se quedó con la victoria, luego de recorrer 158,3 kilómetros en la capital de la isla española de Mallorca.
El europeo aceleró en los últimos metros y logró vencer con suficiencia al alemán Max Kanter (XDS Astana Team) y a su compañero de equipo, el italiano Alessio Magagnotti, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
El mejor latinoamericano, de los siete en competencia, fue el sprinter mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) en un meritorio puesto 11° con el mismo tiempo del ganador, mientras que el colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) se reportó en el puesto 90° a 35 segundos.
Marit, que estaba corriendo su primera carrera de la temporada, alcanzó su primer triunfo del año y sucedió en el palmarés de la carrera española de un día al portugués Iuri Leitão, ganador en 2025.
Resultados Trofeo Palma (1.1)
Marratxí – Palma (158,3 km)
|1
|Arne Marit
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:26:24
|2
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Alessio Magagnotti
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|4
|Iúri Leitão
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|5
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Enrico Zanoncello
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|7
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|8
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|9
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Giacomo Villa
|Petrolike
|m.t.
|11
|César Macías *México
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|14
|José Antonio Prieto *México
|Petrolike
|m.t.
|29
|Juan José Prieto *México
|Petrolike
|m.t.
|90
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:35
Tobias Lund Andresen gana la Cadel Evans Great Ocean Road Race con Santiago Buitrago en el top 20
En un final a pura velocidad, el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) se impuso en la Cadel Evans Great Ocean Road Race, prueba del calendario UCI World Tour que se corre en homenaje al gran campeón australiano de la Grand Bouclé 2011. La prueba se disputó en carreteras de Victoria, estado natal de Evans, sobre un recorrido de 182,3 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Geelong, al suroeste de Melbourne.
El joven sprinter escandinavo sorprendió a todos los favoritos y ganó el embalaje por delante del británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) y del australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, completando el podio de la carrera oceánica.
La tradicional prueba australiana, que contó con presencia colombiana, tuvo al bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) como uno de los grandes animadores, terminando como el suramericano más destacado en el top 20, entrando con el mismo tiempo del ganador, además de coronarse en los premios de montaña.
Andresen sucedió en el palmarés de la prueba al suizo Mauro Schmid, ganador del año pasado. El calendario World Tour volverá a ver acción en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos (UAE Tour), que se llevará a cabo del 16 al 22 de febrero.
Resultados Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Men (1.UWT)
Geelong – Geelong (182,3 km)
|1
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|4:15:25
|2
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|m.t.
|4
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|5
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|m.t.
|6
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|7
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|8
|Gal Glivar
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|9
|Francesco Busatto
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|10
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|m.t.
|18
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.